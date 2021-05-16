Как празднуют еврейский праздник Шавуот 2021: традиции и обычаи

Шавуот – еврейский праздник дарования Торы, один из трех иудейских торжеств, связанных с паломничеством

Шавуот по еврейскому календарю празднуют шестого числа месяца сиван, через 50 дней после Песаха — Исхода евреев из Египта, поэтому праздник также называют Пятидесятницей.

Праздник Шавуот в 2021-м выпадает на 17 мая, но, как и все еврейские торжества, его начинают праздновать накануне с заходом солнца.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как празднуют Шавуот, а также о традициях и обычаях еврейского праздника.

Праздник дарования Торы

По библейскому преданию, евреи прожили в Египте 430 лет. Исход еврейского народа из Египта, по традиционной точке зрения, произошел в XV веке до нашей эры. Хотя, по вычислениям египтологов, Исход произошел примерно в 1250-м до Рождества Христова.

В третий месяц по выходу из Египта, евреи подошли к горе Синай, где Бог даровал своему народу основу Торы — десять заповедей, и расположились станом против горы.

Именно в этот день Моисей, который провел 40 дней на горе Синай, получил скрижали Завета с десятью заповедями, которые устанавливают морально-нравственные правила поведения. Соответственно, главное событие еврейского праздника – это слушание десяти заповедей.

Моисей получил также устные заповеди – часть из них он записал (свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а вторую — Устную Тору, записали через 15 столетий, после разрушения Второго Храма.

Устная Тора — это многотомное произведение Талмуд и много других книг, объединенных общим названием Мидраш.

Народ Израиля, получив Тору, поклялся перед Богом, что всегда будет выполнять все заповеди и никогда от них не отступит.

В еврейский праздник, по традиции, к Стене плача в Иерусалиме приходят десятки тысяч верующих, чтобы отблагодарить Бога за полученные заповеди.

В Торе Шавуот назван "Праздником жатвы" и "Днем первых плодов", так как еврейский праздник посвящен также сбору урожая, поскольку в это время начинается жатва пшеницы и созревают самые первые плоды.

Евреи в праздник приносили в храм два каравая хлеба, испеченных из первой пшеницы, или другие "первинки" нового урожая, созревшие в саду и в поле. В храм разрешали приносить ячмень, пшеницу, виноград, инжир, гранат, финики и маслины.

Все заповеди Шавуот были связаны с Храмом, соответственно после его разрушения их выполнение стало невозможным.

В отличие от остальных праздников, Шавуот мало упоминается в еврейских законах – никакого особого трактата в Талмуде о нем нет. Шавуот также мало отражен и в еврейском художественном творчестве.

В Израиле Шавуот празднуют только один день, так как праздник попадает на сезон полевых работ, а за пределами страны в диаспорах — два дня.

Как празднуют Шавуот

По традиции, Шавуот, как и все еврейские праздники, начинают праздновать накануне вечером. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву – Маарив, а в доме зажигают свечи. После службы возвращаются домой и празднуют наступление Шавуота.

В праздничную ночь по традиции евреи изучают Тору – это традиция символизирует ту далекую тревожную бессонную ночь около горы Синай, которая предшествовала ее принятию.

После утренней молитвы в синагоге читают десять заповедей – евреи их слушают стоя, как бы заново переживая тот благоговейный трепет, который испытали впервые их далекие предки у горы Синай. Это традиция подтверждать Завет еврейского народа с Богом, поэтому все евреи должны в эти минуты быть в синагоге и, как три тысячи лет тому назад, слушать слова десяти заповедей вне зависимости от того, понимают они священный язык или нет.

Утром в Шавуот в синагогах читают Книгу Рут (Руфь) — знаменитой праведницы, по рождению моавитянки, которая является прабабушкой царя Давида. После смерти мужа-еврея она осталась со свекровью и приняла иудаизм.

Книгу Рут в праздник читают потому, что принятие иудаизма Рут было подобно принятию Торы еврейским народом. Рут евреи считают самым милосердным человеком со времен Авраама, которая была необходима еврейскому народу, чтобы преодолеть духовное заболевание, поразившее целое поколение. Считается также, что в день дарования Торы родился и умер ее правнук — царь Давид.

В Шавуот, по традиции, маленьких детей начинают обучать Торе. Чтобы "подсластить" первый урок, посвященный еврейскому алфавиту, по обычаю пекут сладкое печенье в форме букв. Печенье обмакивают в мед и предлагают юным ученикам съесть ту или иную "букву", предварительно ее прочитав.

Традиции и обычаи

В канун Шавуота, по традиции, совершают очистительное погружение в ритуальный бассейн - микву, так как перед паломническим праздником каждый еврей должен очиститься.

В микву по обычаю погружаются еще раз в праздник утром – это традиция напоминает об очищении, совершенном Израилем в "дни отделения", которые предшествовали получению Торы в состоянии абсолютной чистоты.

В Шавуот запрещена любая работа – зажигать огонь в праздник не положено. Еду, по традиции, разрешено готовить только на сам день праздника, используя огонь, зажженный до наступления Шавуот.

Обычно евреи оставляют горящей горелку, так как зажигать от живого огня, который нужен не только на кухне, но и для зажигания праздничных свечей, дозволяется.

Нельзя в праздник пользоваться спичками, поэтому курильщики, по обычаю, или склоняются над горелкой, или прикуривают друг у друга. Кстати, электрический свет также нужно включить накануне праздника.

В Шавуот по обычаю нельзя брать в руки любые деньги или пользоваться любыми видами транспорта.

Праздничное застолье

В Шавуот, как и в другие праздники, по традиции, проводят два праздничных застолья – вечером и утром. Каждое из них начинают Кидушем, то есть произносят слова благодарности Всевышнему над бокалом вина.

В праздник, по обычаю, едят молочные и мучные блюда — сыр, сметану, творог, блинчики с творогом, торты, пироги, вареники, коврижки с медом, пирожки или блины с сыром.

Эта традиция восходит к событиям, произошедшим у горы Синай — вернувшись в лагерь в день дарования Десяти заповедей, евреи из-за данных им законов кошерности не смогли воспользоваться своей кухонной утварью. Поэтому в тот далекий день им пришлось довольствоваться молочными блюдами, овощами и фруктами.

В Шавуот многие едят пироги, которые пекут на меду — эта традиция напоминает иудеям о том, что Тора как молоко и мед для тех, кто ее учит.

Мясную трапезу по еврейской традиции устраивают попозже отдельно. Чтобы выполнить заповедь "Радуйся в свои праздники", хотя бы две трапезы в праздники должны быть мясными.

Мясо является признаком праздничного застолья, но законы кошерности строжайше запрещают смешивать молочные блюда с мясными и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы.

Между приемом мясных и молочных блюд нужно выполнить определенные действия. Молочную трапезу по обычаю завершают чтением молитвы после еды - Биркат амазон, затем делают часовой перерыв и только после этого стелят новую скатерть и подают мясные блюда.

В праздник по традиции синагоги и дома украшают свежими цветами и зеленью, которая напоминает об обычае приносить первые плоды на благословение в Иерусалимский Храм, а также символизирует надежду на щедрый урожай.

Материал подготовлен на основе открытых источников