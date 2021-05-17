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Какой сегодня церковный праздник: 17 мая 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 17 мая 2021 отмечают день памяти мученицы Пелагии, а также священномучеников Еразма, Альвиана, Сильвана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пелагия Тарсийская

По церковному календарю 17 мая поминают мученицу Пелагию Тарсийскую, пострадавшую при императоре Диоклетиане (284-305).

Родилась будущая святая в знатной языческой семье в Малой Азии в III веке. Услышав как-то христианскую проповедь, она уверовала в Спасителя и решила свою жизнь посвятить служению Господу.

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Многие хотели жениться на прекрасной Пелагии, в том числе и наследник римского императора. Но дева, решив служить Господу, отказывала всем претендентам. Приняв Святое Крещение, она обратила в истинную веру и многих своих слуг.

Когда дева попыталась рассказать о Христе своей матери, та, разозлившись, хотела насильно выдать ее за наследника престола. Но влюбленный молодой человек, зная, что христианку осудят на смерть, покончил с собой.

Мать Пелагии, испугавшись смерти наследника, привела дочь на суд к правителю. Император пораженный красотой девы, предложил ей стать его женой. Но непокорная христианка выбрала смерть – ее сожгли в медной печи, отлитой в форме вола. Произошло это в 290 году.

Еразм

По церковному календарю 17 мая поминают священномученика Еразма, епископа Формийского и с ним 20 тысяч мучеников, пострадавших за веру при Диоклетиане (284-305) и Максимиане (284-305).

С юных лет будущий святой служил усердно Господу, а в зрелые годы стал епископом города Формии (Италия). Когда начались гонения христиан, святитель, оставив епархию, скрывался семь лет в Ливанских горах.

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Уединенное место Еразм покинул после того, как ему явился ангел и сказал, что он победит своих врагов, только мужественно подвизавшись.

Вскоре святителя арестовали и подвергнув жестоким пыткам, бросили в темницу, заковав в цепи, но ангел, сняв с него путы, вывел его на свободу. Священномученик отправился в Ликию, где проповедовал христово учение. Там он воскресил сына одного знатного человека. После этого чуда 10 тысяч человек крестились в Ликии.

В очередной раз преподобного схватили по приказу Максимиана – язычники, угрожая распятием, требовали, чтобы он отрекся. Священномученика насильно повели в языческое капище, но при его входе все идолы, находившиеся там, упали и разбились, а огонь, вышедший из капища, подпалил многих язычников.

Святитель, оставшись на свободе, крестил многих, а затем отправился в город Сирмий, где его снова схватили. Святого бросили в раскаленную печь, но он остался невредимым. Чудо настолько потрясло присутствовавших, что император, испугавшись народного возмущения, просто удалился.

Ангел, освободив Еразма от оков, привел его в город Формию, где он скончался в 303-м.

Альвиан

По церковному календарю 17 мая поминают священномученика Альвиана, епископа города Анеи (Асийская область), пострадавшего за веру при Диоклетиане (284-305) и Максимиане (284-305).

Когда начались гонения христиан, святителю Альвиану приказали под страхом смерти принести жертву идолам, но святой смело исповедуя себя христианином, отказался служить языческим идолам.

Альвиана вместе с его учеником подвергли жестоким пыткам – мучеников приговорили к смерти и бросили в раскаленную печь. Произошло это в 304 году.

Сильван

По церковному календарю 17 мая поминают священномученика Сильвана, епископа Газского, пострадавшего за веру в IV веке.

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Родился будущий святой в окрестности города Газы. В мире он был воином, но желая служить Господу, принял священство и был рукоположен во епископа Газского. Многих язычников он обратил к истинной вере.

Во время гонения христиан при Диоклетиане (284-305) Святого пытали, а потом приговорили к тяжелым работам на медных рудниках. Подорвав здоровье работой на рудниках, священномученик оставался бодр духом, продолжая неустанно проповедовать, тем самым вызвал ненависть язычников, отрубивших ему голову.

Вместе с Сильваном были казнены еще 40 мучеников, уверовавших по слову епископа. Произошло это в 311-м.

Именины

По церковному календарю 17 мая именины отмечают Пелагея, Мария, Антон, Афанасий, Иван, Валериан, Кирилл, Климент, Леонтий, Лазарь, Никита, Николай и Никифор.

Материал подготовлен на основе открытых источников 

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