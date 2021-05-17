Какого числа Троица 2021 у православных? Как подготовиться к празднику

Дата празднования Троицы привязана к Пасхе, поэтому каждый год меняется в церковном календаре – Светлое Воскресение Христово православные в 2021-м отметили 2 мая.
Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.
На Троицу христиане вспоминают евангельское событие – сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением. Дух Святой сошел на апостолов в Иерусалиме, по обетованию Спасителя, в виде огненных языков в знак того, что Господь дал своим ученикам способность и силу для проповеди всем народам Христова учения.
Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.
Как подготовиться к празднику
К празднику Троицы готовились заранее. За день-два до торжества убирали в доме и во дворе. Православные избавлялись от неиспользуемых вещей, особенно напоминающих неприятные моменты в жизни.
Готовясь к празднику, люди очищали огород и сад от сорняков, которые вырвав с корнями, втыкали верхушкой в землю, чтобы эти растения больше не засоряли земельные участки. Дома и храмы украшали к Троице цветами – такой обычай символизировал богатство, процветание и продолжение жизни.
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