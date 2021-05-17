14:53 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба

Какого числа Троица 2021 у православных? Как подготовиться к празднику

© Sputnik / STRINGER
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (720)
7301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/07/250556364.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210517/251746482/Kakogo-chisla-Troitsa-2021-u-pravoslavnykh-Kak-podgotovitsya-k-prazdniku.html

Святую Троицу, один из двенадцати главных церковных праздников, православные в 2021 году отметят 20 июня

Дата празднования Троицы привязана к Пасхе, поэтому каждый год меняется в церковном календаре – Светлое Воскресение Христово православные в 2021-м отметили 2 мая.

Горящие свечи в храме Светицховели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какой сегодня церковный праздник: 17 мая 2021

Православную Троицу ежегодно празднуют на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.

На Троицу христиане вспоминают евангельское событие – сошествие Святого Духа на учеников Христа, которое Он им обещал перед Своим Вознесением. Дух Святой сошел на апостолов в Иерусалиме, по обетованию Спасителя, в виде огненных языков в знак того, что Господь дал своим ученикам способность и силу для проповеди всем народам Христова учения.

Торжественные богослужения на Святую Троицу проходят во всех православных церквях, а после литургии служится великая вечерня.

Как подготовиться к празднику

К празднику Троицы готовились заранее. За день-два до торжества убирали в доме и во дворе. Православные избавлялись от неиспользуемых вещей, особенно напоминающих неприятные моменты в жизни.

Готовясь к празднику, люди очищали огород и сад от сорняков, которые вырвав с корнями, втыкали верхушкой в землю, чтобы эти растения больше не засоряли земельные участки. Дома и храмы украшали к Троице цветами – такой обычай символизировал богатство, процветание и продолжение жизни.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (720)
Теги:
Россия, Грузия, религия, праздник, Церковный праздник, Славянский праздник, Религиозный праздник

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Уникальный пневмоход собрал изобретатель из России
Изобретатель из России собрал уникальный пневмоход – видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться