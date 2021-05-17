Магнитные бури в конце мая 2021: неблагоприятные дни, прогноз

На магнитные бури, по статистике, реагируют 50-70% жителей Земли, но серьезной проблемой они становятся для тех, на кого действует погода

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В конце мая 2021 года, по прогнозу специалистов, ожидаются магнитные бури, которые окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых.

На Земле началась магнитная буря: что надо знать об этом?>>

В целом на магнитные бури реагируют 50-70% жителей Земли, но серьезной проблемой они являются для тех, кто реагирует на любые изменения погоды.

Магнитные бури в конце мая

В конце мая, по прогнозам специалистов, ожидаются две магнитные бури – одна затяжная, а вторая однодневная.

Затяжная магнитная буря продлиться с 20 по 25 мая. Пик магнитной бури придется на 20 мая – геомагнитное возмущение ожидается средней силы. По прогнозу сила ее удара не должна превысить четырех баллов.

Следующая магнитная буря ожидается 28 мая – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным. Сила ее удара может достигнуть шести балов.

Крупнейшая магнитная буря планетарного масштаба с 2019 года была зарегистрирована 12 мая 2021 года. Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме семи балов по девятибалльной шкале. Затяжная магнитная буря, которая началась 11 мая, завершится сегодня – 17 мая.

Неблагоприятные дни

У большинства людей в неблагоприятные дни бывают незначительные недомогания, перепады настроения и проблемы со сном.

В неблагоприятные дни 20-25 мая медики рекомендуют больше отдыхать и избегать конфликтов. А метеозависимым людям, в том числе сердечникам и гипертоникам, лицам с психическими проблемами и хроническими заболеваниями нужно позаботиться о своем здоровье.

Что касается 28 мая – этот неблагоприятный день выпадает на пятницу, конец рабочей недели, когда силы уже на исходе. Поэтому медики рекомендуют спланировать свою рабочую неделю заранее так, чтобы магнитная буря не совпала со сложным рабочим днем.

День магнитной бури специалисты советуют начать с контрастного душа, а вот накануне неблагоприятного дня принять теплую ванну и хорошо выспаться.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.