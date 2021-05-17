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Что делать при аллергии на цветение: симптомы, признаки, таблетки

© Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210517/251751538/Chto-delat-pri-allergii-na-tsvetenie-simptomy-priznaki-tabletki.html

Аллергическим реакциям, которые возникают при наступлении периода цветения деревьев и растений, подвержены до 20% населения нашей планеты – в народе это явление называют аллергией на цветение

Весенняя аллергия на цветение, или как ее называют врачи - поллиноз, может появиться даже у тех, кто никогда не страдал ее ранее - после зимы, как считают специалисты, организм любого человека находится в ослабленном состоянии и не всегда способен противиться аллергенам.

Sputnik Грузия поинтересовался, что делать при аллергии на цветение, какие симптомы и признаки у весеннего поллиноза и какие таблетки нужно принимать в период обострения.

Аллергия на цветение

Более 60 видов деревьев, злаковых и трав существует, которые вызывают аллергию - особенно сильными аллергенами являются пыльца тополя, березы, амброзии, ольхи, лебеды и другие.

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Кстати, заболевание возникло не в XXI веке – оно известно со времен Гиппократа и называлось в глубокой древности сенной лихорадкой.

Возникает аллергия на цветение в момент, когда пыльца-аллерген попадает в слизистую носоглотки. Организм человека воспринимает ее как чужеродное вещество и уничтожает с помощью иммунной реакции. В результате этого процесса и проявляются признаки и симптомы аллергии.

Шутить с аллергией на цветение не стоит – легкие формы болезни достаточно быстро переходят в тяжелые, если не предпринять соответствующие меры.

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Аллергию на цветение или весенний поллиноз нужно лечить как в период обострения, так и для профилактики рецидива в другие сезоны.

В период обострения сезонной аллергии используют антигистаминные препараты в виде таблеток, капель, спреев.

Антигистамины нового поколения не влияют на центральную нервную систему, не вызывают привыкание и обладают пролонгированным действием, что позволяет использовать таблетки один или два раза за сутки.

Симптомы и признаки

При аллергии на цветение у людей бывают поражены респираторные органы, глаза и кожный покровов и проявляются следующие признаки и симптомы: у больных заложен нос и есть проблемы с обонянием, наблюдается обильное выделение слизи из носа; пациент может часто чихать и кашлять сухим, длительным и приступообразным кашлем; глаза слезятся, чешутся и отекают, а на теле появляется сыпь.

При аллергии на цветение могут наблюдаться и другие признаки и симптомы: одышка, общее недомогание, слабость, депрессивное состояние, повышенная утомляемость, проблемы с аппетитом и сном.

Девушка в респираторной маске
© CC BY 2.0 / Flickr / Eneas De Troya / Epidemia de Pánico / Panic Epidemy
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Симптомы при аллергии на цветение у каждого человека могут проявляться индивидуально – у кого-то два-три признака, а у кого-то все вместе. Температура у больных поллинозом повышается редко.

Аллергия на цветение сопровождается и другими признаками, так, например, если аллергены проникли в пищевод, в этом случае проявляются такие симптомами, как тошнота и болевой синдром в эпигастральной области.

А если аллерген проник в бронхи у больного наблюдается удушье, похожее на симптомы при бронхиальной астме.

Что делать при аллергии на цветение

Аллергию на цветение однозначно нужно лечить под руководством специалиста, а не заниматься самолечением, ибо несоответсвующее лечение приводит к развитию серьезных осложнений: синуситов, полипов, образованию кист околоносовых пазух, а также к пыльцевой бронхиальной астме.

Чтобы смягчить воздействие аллергии на цветении и нормально пережить этот период, пациентам нужно следовать следующим рекомендациям специалистов:

  • начать прием таблеток, по согласованию с врачом, предпочтительно принимать антигистаминные средства второго и третьего поколения, такие как лоратадин, левоцетиризин и другие, безопасные и не вызывающие сонливость;
  • соблюдать в период обострения специфическую гипоаллергенную диету, в зависимости от вида аллергии на цветение;
  • не использовать косметику, лекарства, фитотерапию и гомеопатические препараты, в состав которых входят экстракты аллергенных для пациентов растений;
  • орошать полость носа физиологическим раствором - это непосредственно вымоет из него аллергены и слизь;
  • в машине и дома держать окна закрытыми и использовать кондиционер;
  • регулярно устраивать влажную уборку дома;
  • выстиранную одежду сушить в помещении - на улице к ней может пристать пыльца цветущих растений, вызывающих аллергию;
  • в сухие ветреные дни оставаться дома - в воздухе при такой погоде витает большое количество пыльцы;
  • выходя на улицу, надевать солнцезащитные очки, что отчасти защитит глаза от пыльцы, которая их раздражает.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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