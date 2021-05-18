Какой сегодня церковный праздник: 18 мая 2021

Кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.

Святая Ирина

По церковному календарю 18 мая поминают великомученицу Ирину, жившую в I веке.

Родилась будущая святая в семье язычника Ликиния – правителя города Мигдонии (область в Македонии). Ликиний для дочки, которую назвали Пенелопа, построил отдельный дворец, где она жила с воспитательницей Карией в окружении сверстниц и слуг.

Наставником девочки был христианин по имени Апелиан. Он обучал ее наукам, рассказывал о Спасителе и наставлял христианским добродетелям. По преданию Пенелопу с именем Ирина крестил апостол Тимофей – ученик первоверховного апостола Павла.

Дева, решившая посвятить жизнь Господу, стала убеждать родителей стать христианами. Сначала Ликиний воспринимал слова дочери спокойно, но когда она отказалась поклониться языческим идолам, разгневался и бросил ее под ноги диким лошадям.

Лошади не коснувшись святой бросились на Ликиния и задавили его до смерти. По молитве дочери он воскрес и уверовал во Христа. После этого Ирина проповедовала открыто среди жителей Македонии. За это ее не раз подвергали пыткам и унижениям. Мучения святой сопровождались чудесными знамениями, благодаря которым многие приняли истинную веру.

Варлаам Серпуховской

По церковному календарю 18 мая поминают преподобного Варлаама Серпуховского – основателя Владычного монастыря под Серпуховым, жившего в XIV веке.

Преподобный был помощником святителя Алексия – митрополита Киевского и всея Руси. В 1360 году Пресвятая Богородица во время молитвы в видении повелела святителю Алексию создать в Свою честь монастырь в окрестностях Серпухова.

Епископ благословил своего помощника найти это место для обители. Такое место Варлаам нашел в двух верстах от города в лесу за рекой Нарой, у озера Долгого, услышав вдруг ночью звон колоколов и звяканье железных и медных сосудов.

Место, избранное помощником, митрополиту не понравилось, но ночью он услышал голос, повелевший поставить обитель именно там. Строителем был назначен Варлаам, который сначала по повелению святителя заложил деревянную церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а со временем и каменную.

Владычный монастырь преподобный строил 13 лет, после чего ослеп. Спустя два года, предчувствуя приближающуюся смерть, он попросил митрополита приехать в обитель и отпеть его. Варлаам перед кончиной прозрел. Преподобного, по его же просьбе, похоронили на церковной паперти.

Именины

По церковному календарю 18 мая именины отмечают Ирина, Адриан и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников