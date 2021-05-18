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Гороскоп на сегодня, 18 мая 2021, по знакам зодиака

© CC BY 2.0 / Michael Seeley / We're made of star stuff
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Sputnik Грузия
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Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 18 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды подарят шанс начать новое дело, проявить свои таланты или улучшить финансовое положение, а кому предстоит работать, засучив рукава и решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 18 мая космос благоволит, но знаку зодиака сегодня следует проявить чудеса ловкости, которые помогут им обойти конкурентов и заполучить желаемое. Гороскоп советует Овнам серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как сохранить стабильность и избежать потерь. При необходимости знак зодиака может без стеснения обращаться к тем, кто способен помочь. Благоприятно 18 мая для встреч с людьми, к которым Овны питают теплые чувства.

Телец

Тельцам звезды сулят 18 мая позитивные изменения. Творческий подход позволит знаку зодиака легко разобраться с целым ворохом рутинных дел. По гороскопу Тельцам планировать сегодня дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, нежелательно. Представителям знака зодиака также меньше времени следует уделять выяснению отношений, так как ни к чему хорошему это не приведет. Благоприятны сегодня для Тельцов шопинг и прогулки на свежем воздухе.

Близнецы

Гороскоп не советует Близнецам 18 мая лениться – представителям знака зодиака за счастье придется побороться, а не ждать, что удача сама придет к ним в руки. Гороскоп не рекомендует Близнецам сегодня пренебрегать мерами безопасности и временными ограничениями. Звезды советуют знаку зодиака сегодня проявить особую щедрость в отношении близких и провести как можно больше времени в уютной домашней обстановке с дорогими сердцу людьми.

Рак

Космос поможет сегодня Ракам решить любые вопросы. У представителей знака зодиака сегодня будет много забот до самого вечера, благодаря чему они поправят финансовое положение и смогут позволить себе различные приятные покупки. Благоприятно сегодня для активной деятельности – гороскоп рекомендует Раку запланировать на 18 мая дела, которые были отложены до лучших времен, но советует не поддаваться соблазнам и не терять бдительности.

Лев

Звезды говорят, что у Львов 18 мая есть все шансы ухватить удачу за хвост. Удачными будут для Львов деловые переговоры – представителям знака зодиака удастся произвести хорошее впечатление на будущего работодателя. На первый план выйдет материальная сторона жизни Львов – знак зодиака будет обеспокоен прежде всего финансами, поэтому им стоит прислушаться к мнению как сэкономить на чем-то или приумножить свои средства.

Дева

Гороскоп советуют Девам 18 мая проанализировать все начатые дела, и ко всем событиям подходить с умом. Добросовестность Дев и их тщательная манера работы сослужат сегодня знаку зодиака хорошую службу, а умение подмечать детали и добираться до сути вещей поможет им избежать досадной оплошности. Гороскоп рекомендует Девам воздержаться сегодня от эмоциональных всплесков и побольше отдыхать на свежем воздухе.

Весы

Звезды советуют Весам быть осторожными 18 мая в общественных местах и отказаться от общения с подозрительными людьми. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не бояться перемен, постараться все спокойно распланировать и больше внимания уделить бытовым вопросам. Звезды советуют Весам не тратить деньги на вещи, которые не очень нужны, и не ввязываться сегодня в конфликты. У одиноких представителей знака зодиака могут завязаться романтические отношения, но они очень быстро закончатся.

Скорпион

Скорпионам космос 18 мая сулит благополучный день – сегодня представителям знака зодиака следует проводить деловые переговоры и обсуждать долгосрочные планы. Скорпионов ждут события, которые приведут к серьезным переменам. Благоприятно сегодня начать курс оздоровительных мероприятий и более внимательно составлять рацион питания. В любовных делах Скорпионам сегодня нужно быть более терпимыми и доброжелательными.

Стрелец

Стрельцам 18 мая будет сопутствовать успех практически во всех начинаниях – гороскоп рекомендует Стрельцам довести начатое дело до конца и не хвататься за все сразу. Стрельцам нужно поразмыслить сегодня о перспективах – 18 мая подходит для того, чтобы трезво оценить свои достижения на существующий момент и решить, достаточно ли им достигнутого или есть к чему стремиться. Стрельцам важно позаботиться о своем здоровье и отдохнуть, благодаря чему состояние нервной системы знака зодиака придет в норму.

Козерог

Космос поможет Козерогам 18 мая свернуть горы, но чтобы получить максимальный результат в делах, представителям знака зодиака придется приложить немало ума и изворотливости. По гороскопу Козерогам, чтобы начать свое дело, нужно развивать свои многочисленные таланты. Гороскоп рекомендует Козерогам направить негативные эмоции, переполняющие сегодня этот знак зодиака, в мирное русло, загрузив себя делами как профессиональными, так и домашними.

Водолей

Для Водолеев 18 мая пройдет без особых переживаний, если представители знака зодиака сами не создадут проблемы. Гороскоп советует Водолеям для решения финансовых проблем грамотно спланировать свои расходы и доходы, и постараться сегодня не вступать в споры. Водолеям нужно больше времени посвятить сегодня семье и друзьям, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Благоприятно сегодня на личном фронте – хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

Рыбы

По гороскопу Рыбы 18 мая смогут ставить новые цели и реализовывать планы. Рыбы способны сегодня на необдуманные шаги, поэтому звезды советуют знаку зодиака не планировать 18 мая серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, которые требуют спокойствия. Благоприятно сегодня для изменений в личных отношениях, но гороскоп рекомендует не спешить и проявлять терпение.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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