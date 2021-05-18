Симпл димпл и поп ит: что это такое, разница между игрушками

За непонятными названиями - "симпл димпл" и "поп ит", скрываются антистресс-игрушки.

Взрослые узнали о существовании "симпл димпл" и "поп ит" после того, как про эти игрушки начали шутить в ТикТоке и других соцсетях в марте-апреле 2021 года, и поняли, что больше не понимают язык молодых.

Учитывая повышенный интерес к новому тренду ТикТок, Sputnik Грузия рассказывает, что такое "симпл димпл" и "поп ит" и какая разница между игрушками.

Что такое симпл-димпл

"Симпл димпл", что дословно переводится с английского как "простая ямочка" - силиконовая игрушка с несколькими выпукло-вогнутыми частями. Путем многократного надавливания на эти ямочки и достигается эффект антистресса.

Что такое "поп ит"

Игрушки "симпл димпл" бывают разных размеров и форм - они похожи визуально на формочки для льда. Первые такие игрушки появились на Западе еще в 2019-м, но настоящим трендом стали в начале 2021 года.

"Поп ит", что дословно переводится как "лопни это" - антистрессовая игрушка, чем-то похожая на бесконечные пузырчатые пленки. Игрушка, по внешнему виду, как и "симпл димпл", напоминает формочки для льда.

Разница между игрушками

Силиконовая игрушка "поп ит" бывает разных форм, но все "пупырки" - строго одного размера. В отличии от пузырчатой пленки, на бугорки "поп ит", которые вдавливаются с характерным звуком, можно нажимать бесконечно – сначала с одной стороны, а потом перевернуть форму и делать это снова.

Разница между "симпл димпл" и "поп ит" заключается только в размере и, соответственно, в количестве бугорков.

"Симпл димпл" делают часто в виде брелока или чехла для телефона. Это компактная игрушка - ее можно лопать одной рукой и носить в кармане. Для удобства, к игрушке также можно прикрепить карабин.

"Поп ит" более объемный – игрушку чаще всего делают большой, круглой или квадратной формы, и ее можно мять двумя руками. У "поп ит" около 30 "пузырьков", тогда как у "симпл димпл" их может быть от двух до пяти.

В отличии от "симпл димпл", у "поп ит" все ямочки или пузырьки одного размера.

"Симпл димпл" и "поп ит" первоначально были только детским развлечением - с помощью игрушки развивают мелкую моторику рук. Но со временем детская игрушка, успокаивающая нервы, стала популярной и среди взрослых.

Материал подготовлен на основе открытых источников