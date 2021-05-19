Гороскоп на сегодня 19 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 19 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос готовит сюрпризы и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от неприятностей и проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 19 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос готовит Овнам 19 мая сюрпризы – знак зодиака сможет сегодня подписать целый ряд прибыльных контрактов, которые благоприятно отразятся на его карьере. Гороскоп рекомендуют Овнам сегодня не перенапрягаться и отказаться от дополнительной работы, уверяя, что имеющихся средств знаку зодиака вполне хватит в настоящее время. Благоприятно сегодня для Овнов и на личном фронте – одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам космос 19 мая сулит возможность сменить место работы или профессию, но, чтобы прижиться на новом месте, знаку зодиака придется приложить немало усилий. В тоже время, звезды советуют Тельцам не форсировать события, тщательно обдумать свои решения и поступки, и не осложнять отношений с начальством или сослуживцами. Ситуация с финансами у Тельцов стабильная – они могут порадовать родных подарками.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам звезды советуют 19 мая браться за все новое с энтузиазмом - приобретенные навыки помогут знаку зодиака продвинуться по карьерной лестнице. Гороскоп рекомендует Близнецам сегодня относиться к деньгам бережнее - есть вероятность, что некие события сегодня потребуют дополнительных финансовых расходов, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Благоприятно сегодня и для любви - романтические знакомства будут иметь неплохое продолжение.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Гороскоп Ракам рекомендует 19 мая спокойно выполнять текущие обязанности и как можно меньше пересекаться с начальством на работе, чтобы знак зодиака не загрузили дополнительными обязательствами. Тем представителям знака зодиака, которые собираются начать осуществление крупного проекта, звезды советуют привлечь к нему единомышленников. При этом они должны сдерживать желание немедленно всего добиться.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Жизненный потенциал Львов сегодня снижается - гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться от скандалов, даже если окружающие к нему подталкивают и экономно расходовать средства, так как на премию рассчитывать не приходится. Звезды не советуют семейным Ракам, что-либо менять 19 мая в личной жизни, даже если они сомневаются в правильности выбора. Одинокие представители знака зодиака сегодня получат удовольствие от романтического свидания и любовной переписки.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу, смена работы может стать для Дев настоящим подарком судьбы. Звезды советуют знаку зодиака не соблазнятся тем, что им не по карману. Девам сегодня лучше уделить больше внимания партнеру и попытаться сохранить брак, который у некоторых представителей знака начал рушиться. Гороскоп рекомендует Девам регулярно делать гимнастику и не надрываться, чтобы не подорвать здоровье.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Космос обещает Весам 19 мая благоприятный день для операций, связанных с деньгами и валютой - тяжелая работа поможет карьерному росту знака зодиака и исполнению всякого рода материальных желаний. По гороскопу, благоприятно сегодня как для начала новых отношений, так и для улучшения уже существующей связи с партнером. Гороскоп предостерегает Дев от переохлаждения, ибо простуда сегодня может перерасти в отит или гайморит.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионы 19 мая в случае непредвиденных обстоятельств могут рассчитывать только на себя и не ждать помощи от коллег. Неблагоприятный день в материальном плане - вероятны финансовые затруднения или непредвиденные расходы. Поэтому гороскоп не рекомендует спешить сегодня с принятием важных решений. Одиноких Скорпионов сегодня ждут долгожданные перемены в личной жизни - в компании друзей знак зодиака встретит свою вторую половинку.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 19 мая ждет тяжелый день – на работе возможен конфликт с коллегами и критические замечания со стороны руководства. Гороскоп не рекомендует торопиться принимать сложные решения, вкладывать большие деньги или делать серьезные выводы, ибо интуиция сегодня их подведет. Самочувствие Стрельцов к вечеру может ухудшится – гороскоп рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе, сесть на фруктово-овощную диету и полноценно отдыхать ночью.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 19 мая нужно работать, засучив рукава, так как руководство пристально следит за ними, возможно в целях продвижения по службе. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака подстраховаться, ибо грядут финансовые проверки. Отношения с партнером напряженные, но звезды советуют не позволять временным размолвкам разрушать семейную жизнь. Гороскоп рекомендует не перегружать организм тяжелой пищей, так как к вечеру возможно о себе напомнит печень.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 19 мая полностью погрузиться в рабочий процесс - представители знака зодиака будут заняты решением организационных вопросов и насущных проблем. Материальное положение Водолеев по-прежнему остается неустойчивым, поэтому звезды советуют воздержаться от спонтанных покупок, хотя ситуация через какое-то время улучшиться. Жизненный потенциал некоторых представителей этого знака зодиака 19 мая сильно опустится, поэтому Водолеям следует уделить внимание своему здоровью и питанию.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 19 мая найти для себя подходящую мотивацию, чтобы, отбросив лень, переделать уйму дел и достичь нужного результата. Нестандартный подход к делу и богатое воображение помогут Рыбам расширить сегодня сферу деятельности или совершить прорыв в решении старой проблемы. Ситуация с деньгами у Рыб сложная, не исключено, что им придется взять взаймы или оформить кредит. Звезды советуют Рыбам уделять рабочим вопросам и бытовым делам равное время, то есть найти золотую середину, чтобы из-за отсутствия внимания и времени не возникали конфликты в семье.

Материал подготовлен на основе открытых источников