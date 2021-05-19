Сколько стоит и где купить симпл димпл или поп ит: цены 2021

Антистресс-игрушки можно купить в магазинах игрушек или в интернет-магазинах и по вполне приемлемым ценам

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Разнообразие уникальных "симпл димпл" и "поп ит" растет на рынке игрушек – главные антистресс-игрушки года стали фантастически популярными благодаря TikTok.

Игрушки, изначально созданные для детей, благодаря способности успокаивать нервы стали популярными и среди взрослых.

"Симпл димпл" и "поп ит" отличаются друг от друга размерами и количеством пузырьков. У "поп ит" около 30 бугорков, тогда как у "симпл димпл" их может быть от двух до пяти.

Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес общества к "симпл димпл" и "поп ит", рассказывает, сколько стоит и где купить антистресс игрушки.

Где купить и сколько стоит

Естественно, что такой спрос породил и соответствующее предложение - рынок предлагает большой ассортимент игрушек "симпл димпл" и "поп ит". Купить их можно как в обычных магазинах игрушек, так и в интернет-магазинах - большинство из них предлагает скидки от 30 до 50%, а в некоторых случаях и до 90% на товар, пользующийся особым спросом.

Купить антистресс-игрушку можно в интернет-магазине Wildberries, где представлен широкий ассортимент "симпл димпл" и "поп ит". Цены на "поп ит" составляют 176 – 392 рубля, а на "симпл димпл" - 197-390 рублей. https://www.wildberries.ru/catalog/24712187/detail.aspx

Внушительный ассортимент "симпл димпл" и "поп ит" представлен и в интернет-магазине Ozon. Цены на "поп ит" составляют 199-855 рублей, а на "симпл димпл" - 240-410 рублей. https://www.ozon.ru/category/igrushki-antistress-7181/

Цены на Алиэкспресс

Огромный выбор "симпл димп" или "поп ит" есть на Алиэкспресс, где можно найти десятки тысяч предложений с антистресс-игрушками. Есть определенный набор наиболее популярных форм: круг, квадрат, сердечко и различные животные, но большинство из них однообразны, разве что цвета немного отличаются.

Цены на "поп ит" начинаются от 37,3 рубля, а на "симпл димпл" от 52,5 рубля. https://aliexpress.ru/w/wholesale-pop-it-antistress.html?seoChannel=popular&trafficChannel=seo&d=y&SearchText=pop+it+antistress<ype=p&SortType=default&page=1&CatId=0

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