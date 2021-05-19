Как сделать симпл димпл или поп ит своими руками: простая инструкция

"Симпл димпл" и "поп ит" набирают нереальную популярность как у детей и молодежи, так и взрослых - антистрессовые игрушки стали настоящим хитом в ТикТок

Основная фишка антистресс-игрушки "симпл димпл" или "поп ит" заключается в успокаивающем лопании пузырьков разной формы и размера.

Купить "симпл димпл" и "поп ит" могут не все, так как антистресс-забава еще не распространена на каждом шагу, а некоторым она просто не по карману, поэтому многие пытаются сделать их своими руками.

Sputnik Грузия предлагает простую инструкцию, как сделать "симпл димпл" или "поп ит" своими руками.

Как сделать антистресс-игрушку своими руками

"Симпл димпл" или "поп ит" можно сделать своими руками, следуя простой инструкции, – вам понадобится белая плотная бумага, скотч, карандаш, циркуль, ножницы, клей и разноцветные маркеры.

Возьмите небольшой кусочек белой бумаги, нарисуйте на нем циркулем одинаковые кружечки радиусом 2-2,5 сантиметра каждый, как на рисунке №1.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №1

Затем раскрасьте их красиво и ярко, придавая множество разных оттенков - нарисуйте глазки, носик и ручки черным маркером, подрумяньте щечки красным цветом, а белым маркером разукрасьте пупырки, имитируя звездное небо. Обклейте пупырки с двух сторон широким скотчем и аккуратно вырежьте кружочки, как на иллюстрации №2.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №2

Каждую деталь нужно разрезать по центру и, заложив один край немного на другой, заклеить прозрачным скотчем с двух сторон и бугорки готовы.

Если вы хотите сделать больше пупырышек, соответственно, и больше кружочков нужно будет нарисовать и можно разных размеров.

Для того, чтобы сделать рамку для бугорков, возьмите белый плотный лист бумаги и сложите вдвое. Разместите пупырку на бумагу, отступив от края небольшое расстояние, обведите карандашом. Вторую разместите рядом и тоже обведите, как на рисунке №3.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №3

Затем самостоятельно обрисуйте два круга, отступив от них примерно один сантиметр. В целом фигура будет напоминать цифру восемь, как на иллюстрации №4.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №4

Вырежьте по контуру, получив две одинаковые заготовки.

Рамку, при желании, можно сделать круглой, квадратной или любой другой формы, а также использовать готовые шаблоны.

Овал одной заготовки раскрасьте в черный цвет, а белым маркером разукрасьте как кружечки. После высыхания наклейте сверху скотч только с одной стороны детали и отложите, как на рисунке №5.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №5

Вторую заготовку можно закрасить в черный цвет полностью, разукрасив только по краю. Соедините обе детали, склеив их по середине. Поверх наклейте также скот и обрежьте лишнее по краям. Затем вырежьте белые круги, и рамка готова. Приложите к отверстию кружочки и приклейте небольшими кусочками скотча с двух сторон, и "симпл димпл" готов.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рисунок №6

Такая антистресс-игрушка, сделанная своими руками, доставит вам большое удовольствие и поможет успокоить нервы.

Самостоятельное сделать игрушку-антистресс "симпл димпл" или "поп ит" просто и с помощью видео инструкции:

Материал подготовлен на основе открытых источников