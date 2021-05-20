Сколько лет Хасбику и Абдурозику? Возраст и рост новых звезд ютуба

Рунет в шоке – бой маленьких людей (рост мужчин в сумме не достигает и двух метров), наделал немалый шум

А сколько лет спортсменам из Таджикистана и Дагестана, и каков их реальный рост – рабиралася Sputnik Грузия.

Абдурозику – 17 лет, и при росте всего в 100 сантиметров он весит 17 килограммов. Хасбику – 18 лет, его рост 93 сантиметра, но при этом он весит на один килограмм больше соперника, 18 килограммов. И Хасбик, и Абдурозик переболели в младенчестве, в результате болезни их рост замедлился.

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Скандальный бой

Состязание Хасбуллы Магомедова и Абдурозика стало одной из самых противоречивых тем российского Интернета. Инициатором этой схватки является Хасбулла, который однажды заявил, что готов провести бой с любым, кто весит столько же, сколько и он, а именно – 18 кг. Абдурозик этот вызов принял.

При этом глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная в комментарии "Газете.Ru" назвала проведение боя неэтичным. Она утверждает, что шоу организуется не для поддержки маленьких людей, а для смеха над ними. Но при всех "за" и "против" сами виновники шумихи считают, что здесь важно понимать, что это не драка двух малолеток, а бой серьезных спортсменов.

photo: hasbulla_17 / instagram Звезда ютуба Хасбулла Магомедов (Хасбик) и его друзья

К примеру, российский спортсмен ММА Александр Емельяненко, при достаточно негативном отношении к бою считает, что он имеет право состояться.

"Эти ребята такие же люди как и мы, просто со своими особенностями. И если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, чем они хуже? Это спорт. Если он не во вред, то только во благо", – рассказал в интервью "Всепроспорт" Емельяненко.

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков считает, что это история безобидная, и она должна принести всем участникам только плюсы.

Кто они – герои Рунета

Абдурозика считают одним из самых известных людей Таджикистана. Он родился в 240 км к северо-западу от Душанбе в селении Пенджикента. В детстве ему диагностировали рахит. Из-за этого в школу Абдурозик пошел не в 6, а в 12 лет (и родители, и учителя считали, что путь от дома до школы и назад может угрожать жизни и здоровью ребенка).

photo: abdu_rozik / instagram Абдурозик и его друзья

Позднее Абдурозик прославился благодаря своим вокальным данным – познакомился с известным таджикским исполнителем Бароном. Парень смог переехать в столицу Таджикистана.

Видеоклипы с участием Абдурозика – вирусные как в Таджикистане, так и в России. Они имеют многомиллионные просмотры.

Популярность и ее монетизация смогут помочь юноше получить квалифицированное лечение. По итогам медицинских обследований врачи пришли к выводу, что Абдурозик может вырасти еще на 50 см.

Хасбулла Магомедов своего диагноза не знает до сих пор. По словам парня, врачи не могут определить, какая именно болезнь поразила его организм. Прославился Хасбулла благодаря TikTok, где на него подписаны более 50 тысяч пользователей. Сейчас он один из узнаваемых людей на Кавказ. Спортсмен и тиктокер лично знаком с бойцами UFC Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым, а также Хабибом Нурмагомедовым.

Материал подготовлен на основе открытых источников