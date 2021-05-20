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Пандемия коронавируса - кремация погибших от COVID-19 в Индии

Индийский штамм коронавируса: чем опасен, мутации, эффективные вакцины

© AFP / MONEY SHARMA
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1891)
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Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира

Индийский штамм коронавируса ВОЗ перевел из категории "предмет внимания" в категорию "предмет обеспокоенности" - по предварительным исследованиям, этот штамм более заразен, чем многие другие, и требует дальнейшего изучения. В этой категории зачислены и штаммы, обнаруженные в Англии, ЮАР и Бразилии.

Sputnik Грузия поинтересовался, чем опасен индийский штамм коронавируса, о его мутации и какие вакцины эффективны.

Чем опасен индийский штамм?

Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный - он сильнее цепляется за клетки и достаточно совсем небольшого количества вируса, чтобы заболеть.

Заразность индийского штамма выросла после его мутации, так как он легко справляется с антителами, полученными как после прививок, так и естественным путем, то есть у тех, кто уже переболел COVID-19.

Медик в лаборатории использует пипетку для обработки образцов для тестирования на новый штамм коронавируса
© AFP / JUSTIN TALLIS
Медик в лаборатории использует пипетку для обработки образцов для тестирования на новый штамм коронавируса

Специалисты отмечают, что вирусы часто претерпевают мутации, однако они, как правило, не ведут к повышению вредности или утяжелению заболевания.

Тем не менее, некоторые мутации индийского штамма могут сделать вирус более заразным и даже более смертоносным.

Двойная мутация обнаружена в ключевых зонах шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки. Эта мутация способна сделать вирус более опасным, позволив ему обойти иммунную систему, отмечают вирусологи. В некоторых регионах Индии выявлен штамм с тройной мутацией.

Эффективные вакцины

За пределами Индии больше всего случаев индийского штамма коронавируса выявлено в Великобритании. Однако в Европе и России заявляют о необходимости продолжать массовую вакцинацию и об эффективности имеющихся вакцин против мутировавшего штамма.

Эпидемия коронавируса - вакцинация
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
ВОЗ: существующие вакцины от COVID-19 эффективны против всех штаммов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 19 мая в парламенте, что эффективность вакцин против COVID-19 доказана и вакцинация эффективна против всех вариантов вируса, в том числе и индийского штамма.

Такого же мнения придерживаются и ученные - профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что до сих пор в мире не выявлено ни одного штамма коронавируса, который устоял бы перед российскими вакцинами.

Несмотря на это, российские вакцины "Спутник V и "ЭпиВакКорона" проверят на эффективность против индийского штамма. Хотя глава разработавшего "Спутник V" центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и так не сомневается в эффективности вакцины против индийского штамма.

Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V
© AP Photo / Aaron Favila
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А руководитель НИИ вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов ранее заявил, что вакцина "ЭпиВакКорона" работает против всех известных штаммов. При этом заверил, что в случае появления нового штамма вакцину можно будет быстро изменить.

В Азии, где темпы вакцинации отстают заметно от европейских, на угрозу смотрят куда мрачнее.

А Индия между тем ставит новые рекорды смертности от COVID-19. По последним данным, за сутки в этой стране зарегистрировали 3 874 летальных исхода от коронавирусом, а с начала пандемии - более 287,1 тысячи.

История пандемии коронавируса

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2).

ВОЗ объявил вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года - число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире около 165 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии в мире скончались более 3,4 миллиона человек.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1891)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Индия

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