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Церковь св. Иоанна Богослова

День апостола Иоанна Богослова: традиции, что нельзя делать

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (724)
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"Богословом" церковь назвала евангелиста за глубину Божественных откровений, возвещенных миру Святым Иоанном

День апостола Иоанна Богослова православная церковь отмечает ежегодно 21 мая.

Апостол Иоанн, гонимый, как и все проповедники Слова Божьего, единственный из 12 учеников Спасителя умер в глубокой старости своей смертью.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, почему православные отмечает день Иоанна Богослова 21 мая, что нельзя делать, а также о традициях праздника.

Автор Апокалипсиса

Самым юным из 12 учеников Спасителя был Иоанн - сын Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника. Иоанн, призванный Христом вместе со старшим Иаковом на Генисаретском озере (Тивериадское озеро), неотступно следовал за Учителем по Крестному пути.

Икона Апокалипсис, XV век
© photo: Sputnik / Yuri Kaplun
Икона "Апокалипсис", XV век

Иоанн Богослов, единственный из всех апостолов, не заботясь о собственной безопасности, стоял у креста Господня на Голгофе вместе с Божьей Матерью. По поручению Иисуса, апостол верно служил Пресвятой Богородице до самого ее Успения, не отлучаясь из Иерусалима.

По выпавшему ему жребию, Иоанн Богослов проповедовал в Ефесе и других малоазийских городах – проповедь апостола сопровождалась великими чудесами. В путешествии Святого Иоанна сопровождал его ученик - Прохор.

Богослова, когда начались гонения на христиан, вызвали в Рим и приговорили к смерти. Все попытки язычников убить ученика Христова – отравить или сварить в кипящем масле, оказались тщетны, поэтому апостола сослали на остров Патмос в Эгейском море, где в 67-м он написал Книгу Откровений (Апокалипсис).

Дробница с изображением евангелиста Иоанна Богослова. Середина XIX века. Финифть.
© photo: Sputnik / Vsevolod Tarasevich
Дробница с изображением евангелиста Иоанна Богослова. Середина XIX века. Финифть.

Над символами Апокалипсиса, в котором раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира, размышляют веками. Богословы утверждают, полностью смысл Книги Откровений откроется лишь во время Второго Пришествия Спасителя.

Богослов вернулся в Ефес после длительной ссылки, где примерно в 95-м написал Евангелие.

Загадочные обстоятельства кончины

Иоанна Богослов скончался в начале II века в Ефесе, предположительно, в возрасте 105 лет - обстоятельства кончины апостола необычны и даже загадочны.

Ученики, по требованию Иоанна Богослова, похоронили его живым в крестообразной могиле, накрыв лицо платом. Однако, вскрыв через некоторое время могилу, не обнаружили в ней тела апостола.

Скульптура Иоанна Богослова
© photo: Sputnik / Yuri Abramochkin
Скульптура Иоанна Богослова

Предание повествует, что Святой Иоанн был взят на небо живым, чтобы вернуться на землю в дни царствования антихриста, непосредственно перед Вторым пришествием Спасителя. Богослов, свидетельствующий о Христе, примет мученическую смерть за Него от слуг сатаны.

На могиле Иоанна Богослова, каждый год, 21 мая, выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде и установлен церковный праздник.

Традиции, что можно делать

В День Иоанна Богослова, по традиции, православные идут в церковь на службу и молятся апостолу у иконы – верующие в этот день просят у Святой защиты для себя и семьи, а также здоровья и удачи в любых начинаниях.

Икона Апостол Иоанн Богослов
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Икона "Апостол Иоанн Богослов"

В День Иоанна Богослова, по традиции, пекли особые пшеничные пироги, которыми угощали нищих странников. Старики, в старые времена, выходили с пирогами на перекрестки и ждали там странников.

Если человек возвращался с пирогом обратно, считалось, что он прогневил Господа и Тот не дал ему возможности сделать доброе дело и замолить свои грехи. Поэтому хлеб отдавали птицам — Божьим посланникам.

Что нельзя делать

В День Иоанна Богослова нельзя резать овощи - урожай будет плохим.

Нельзя в этот день заниматься тяжелым трудом - делать ремонт или уборку. Этим можно привлечь плохую погоду или неприятности.

Русская церковь Св. Иоанна Богослова
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Русская церковь Св. Иоанна Богослова

В день Иоанна Богослова нельзя делать все то же, что запрещается в любой другой православный праздник. В частности, нельзя злоупотреблять спиртными напитками, лгать, спорить, ругаться, сквернословить и так далее. Мысли нужно направить к Богу и соблюдению заповедей.

Категорически нельзя гадать, несмотря на то, что Иоанна Богослова в христианской традиции связывали с мистической стороной веры. Также нельзя проникать в тайны божественных замыслов.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (724)
Теги:
День апостола и евангелиста Иоанна Богослова

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