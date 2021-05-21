Гороскоп на сегодня 21 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 21 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

По гороскопу Овнам 21 мая нужно посвятить творчеству и коммерции. Представители этого знака зодиака могут смело с утра отправится в поездки и проводить любые встречи, ибо почти все знакомства сегодня очень интересны, а романтические еще и многообещающие. Овнам, гороскоп рекомендует провести вторую половину дня на свежем воздухе в обществе родных и близких.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов 21 мая ждет благоприятный день – представители знака зодиака смогут сегодня справиться с любыми делами, но звезды советуют поделиться работой и ответственностью, чтобы не уставать быстро. Благоприятно сегодня для общения с противоположным полом – случайная встреча может перерасти в длительные гармоничные отношения. Вечером самочувствие знака зодиака может ухудшиться, но здоровый сон восстановит силы.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Космос благоволит сегодня Близнецам и подарит 21 мая все шансы знаку зодиака произвести впечатление на собственное руководство и подняться по служебной лестнице. Решительность и усидчивость Близнецов дает им сегодня ощутимое преимущество над конкурентами. По гороскопу неблагоприятно сегодня для личных отношений, но знак зодиака сможет достичь взаимопонимания с близкими.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Звезды помогут Ракам 21 мая в попытке реализовать самые честолюбивые замыслы и начать выгодное дело. В тоже время, гороскоп не рекомендует представителям этого знака зодиака браться за новые проекты, ибо они окажутся более трудоемкими и сложными, чем предполагалось. Раки слишком углубились в карьеру и думают только о профессиональных достижениях, поэтому звезды советует сегодня знаку зодиака больше времени уделить родным.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Космос поможет Львам 21 мая достичь успеха в реализации важных замыслов. Звезды советуют знаку зодиака не довольствоваться малым и бросить вызов неблагоприятным обстоятельствам. Благоприятно сегодня для проведения любых встреч, в ходе которых Львы смогут проявить свои лучшие качества. Отношения Львов с партнером могут сегодня зайти в тупик, но гороскоп не рекомендует знаку зодиака делать преждевременных выводов и принимать необдуманные решения.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девы 21 мая будут вынуждены заниматься делами, которые не вызывают у них интереса – решать чужие проблемы и исправлять ошибки, допущенные коллегами. Гороскоп советует знаку зодиака сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий они могут стать мишенью для нападок. И на личном фронте сегодня не все гладко – придется мирить поссорившихся близких, веселить и воодушевлять загрустивших.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам 21 мая следует быть готовым к серьезным расходам и финансовым потерям, избежать которые не поможет даже чрезмерная экономность. Гороскоп предостерегает Весов от пустых обещаний и обманов, и советует знаку зодиака ограничить сегодня общение с друзьями и знакомыми. Весов сегодня ждут и небольшие семейные неприятности, поэтому звезды советуют знаку зодиака насладиться вечерней прогулкой в одиночестве, чтобы не испортить настроение близким.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 21 мая нужно проявить больше гибкости, не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты. Вечером представителям знака зодиака удастся отдохнуть в кругу родных или расслабиться с друзьями. Одиноких представителей знака зодиака ожидает романтическое свидание и масса приятных впечатлений. Скорпионам, у которых сидячая работа, нужно позаботиться о здоровье и регулярно делать упражнения для спины.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам 21 мая посвятить деловым переговорам, а также встречам с потенциальными партнерами, способными поддержать их начинания. С финансовой точки зрения у знака зодиака сегодня все складывается удачно – им вернут деньги, которые они и не надеялись получить. Одиноких Стрельцов 21 мая ждут судьбоносные встречи. Знаку зодиака больше внимания нужно уделять своему здоровью и режиму питания.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 21 мая звезды обещают улучшение финансового положения. В тоже время гороскоп призывает представителей знака зодиака запастись сегодня терпением и преодолеть преграды тонкой дипломатией и умелой игрой на чужих слабостях. И в личных отношениях не все спокойно – возможны разногласия с партнером, но конфликт удастся предотвратить, избегая упреков и не опускаясь до оскорблений. Одиноким Козерогам космос готовит неожиданные романтические приключения.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям звезды советуют браться сегодня за новые проекты, если проверенные партнеры пообещали им помочь. В тоже время, гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить 21 мая гибкость и избегать резких, категоричных высказываний, чтобы эмоции не вовлекли его в конфликт. Эмоциональным Водолеям нужна смена обстановки – звезды советуют запланировать на вечер что-нибудь необычное, но избегать сегодня шумных компаний и застолья.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Космос благоволит сегодня Рыбам – многие желания представителей знака зодиака буду исполняться. Благоприятно 21 мая для деловых операций – Рыбы смогут получить спонсорскую помощь и шанс реализовать интересный проект. Отношения с близкими сегодня складываются легко и гармонично. Семейные Рыбы ощутят обновление чувств, а одиноких представителей знака зодиака ждет неожиданная встреча в романтической обстановке.

Материал подготовлен на основе открытых источников