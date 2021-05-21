Гороскоп на сегодня 22 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на субботу, 22 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 22 мая космос сулит перемены – представители знака зодиака смогут сегодня принять правильные решения, связанные с открытием бизнеса или изменением личной жизни. Перед Овнами сегодня откроются и новые источники дохода. Знак зодиака сможет также блеснуть перед окружающими свои способностями и талантами, и благодаря своему обаянию привлечь новых партнеров к реализации своих проектов. Но не стоит забывать о здоровье – Овнам следует сегодня позаботиться о профилактике болезней глаз и сердца.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Жизненный потенциал Тельцов сегодня высок – на смену нерешительности и сомнениям придет целенаправленность и трезвый расчет. Знаку зодиака следует довести сегодня до конца начатое дело, но к предложениям и сделкам гороскоп советует отнестись крайне осмотрительно, чтобы не быть обманутым. Гороскоп рекомендует Тельцам заниматься делами и избегать романтических приключений – сейчас для этого неблагоприятный период.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

По гороскопу деловые встречи и переговоры Близнецам 22 мая помогут расширить перспективы деятельности и принести прибыль. В профессиональной деятельности знаку зодиака стоит положиться на интуицию и не слушать советов. В отношениях с близкими царит полное взаимопонимание. Одиноких Близнецов ждет кратковременное увлечение. Гороскоп советует знаку зодиака обязательно провести ряд оздоровительных процедур, чтобы не заболеть в преддверии лета.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раков сегодня ждет успех во всех начинаниях. Действия представителей этого знака зодиака могут приобрести конкретность и целенаправленность. Раков ждет сегодня финансовая поддержка – они смогут получить хорошие деньги, если будут сотрудничать с проверенным партнером. По гороскопу одиноким представителям знака зодиака удастся неожиданным романтическим жестом покорить привлекательного человека.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 22 мая ждет прекрасный день для командировок, торговли и общения – все начинания этого знака зодиака будут сегодня успешно продолжены. У Львов появятся новые партнеры, а также откроются новые источники заработка. Однако гороскоп рекомендует Львам не принимать сегодня важных решений, ибо рискуют попасть в затруднительную ситуацию – лучше дождаться более благоприятного периода.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 22 мая ждет сложный день – гороскоп предостерегает представителей знака зодиака от конфликтов с руководством и коллегами, рекомендует при общении с окружающими проявлять терпимость и деликатность, чтобы не нажить недоброжелателей. Благоприятно сегодня для расширения деятельности и открытия новых источников заработка. Гороскоп советует Девам не торопиться и не делать поспешных выводов – это может помешать осуществлению замыслов.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 22 мая ждет удачный день – представители знака зодиака смогут сегодня расширить деятельность и провести переговоры. Весам сегодня при работе с бумагами следует быть внимательными, чтобы избежать осложнений. Гороскоп советует Весам не переоценивать сегодня свои силы, что может привести к нежелательным последствиям и отрицательно отразиться на финансовом положении.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 22 мая ждет благоприятен день для финансовых операций – космос подарит представителям этого знака зодиака возможность значительно улучшить свое материальное положение. Гороскоп рекомендует Скорпионам прежде чем принимать предложения деловых партнеров или начинать сомнительные проекты, хорошо все обдумать. Такое легкомыслие может привести к денежным потерям, и семья может оказаться в катастрофическом положении.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

По гороскопу 22 мая могут воплотиться в жизнь даже самые феерические планы Стрельцов, а деловые встречи и переговоры окажутся удачными и принесут прибыль. В тоже время звезды советует Стрельцам быть внимательными при работе с бумагами и оформлении документов. Жизненный потенциал Стрельцов высок – в профессиональной деятельности представителям знака зодиака стоит положиться на интуицию и не слушать советов.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 22 мая звезды дают шанс ускорить продвижение по служебной лестнице. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака действовать решительно, ибо судьба не часто подкидывает такие возможности. Козероги могут получить предложение от давних партнеров по бизнесу, однако, сосредоточенность на личных проблемах может помешать осуществлению замыслов. Гороскоп советует Козерогам снизить физическую нагрузку, потому что суставы знака зодиака очень уязвимы.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Звезды благоволят Водолеям. Представители этого знака зодиака, благодаря своей деловитости и трезвому расчету, получат сегодня предложения о новой работе, смогут создать новый или развивать свой бизнес, что принесет им успех и прибыль. В целом день несет Водолеям спокойствие и гармонию. Но представителям знака зодиака следует 22 мая обратить внимание на свое здоровье – соблюдать диету и отказаться от животной пищи.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбы 22 мая смогут активно включиться в профессиональную деятельность и удивить своих коллег повышенной работоспособностью. Усидчивость и концентрация внимания знака зодиака будут способствовать успешному ходу дел. Неожиданности в личной жизни как приятные, так и не очень, вероятны во второй половине дня. Но не стоит волноваться, вы в состоянии все преодолеть.

Материал подготовлен на основе открытых источников