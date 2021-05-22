Куда лучше поехать летом 2021 с детьми? Отдых на море в России и СНГ

Лето вот-вот наступит – пора летних каникул и заслуженного отпуска. Соответственно, многих, кто планирует провести отпуск не в душном городе и не на даче, волнует вопрос — куда лучше поехать летом на отдых, особенно с детьми.

Одним из самых популярных видов летнего отдыха остается пляжный — многие любят нежиться на горячем песке, принимая солнечные и морские ванны.

Sputnik Грузия собрал информацию об отдыхе на море в России и СНГ для туристов, размышляющих, куда лучше поехать летом с детьми.

Отдых на море в России

Для отдыха с детьми летом на море в России можно выбрать как черноморские курорты, так и расположенные на Азовском побережье.

Геленджик

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив Отдыхающие в Геленджике на майских праздниках

Лучшим местом для отдыха с детьми на море в России считается крупный курорт на Черноморском побережье - Геленджик. Желающих поехать на отдых в город в Краснодарском крае (на юге России), ждут прекрасно обустроенные пляжи, удобный вход в море и множество развлечений для детей - аквапарки, дельфинарии, океанариум, сафари-парк в том числе и самый большой аквапарк в России. Обычно сезон пляжного отдыха в Геленджике длится с июня по сентябрь. Морская вода в июне прогревается до 20 градусов, а ближе к августу - до 26-ти. Средняя температура воздуха днем в июле достигает 28 градусов тепла.

Анапа

Виталий Тимкив В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги

Отличный курорт для тех, кто хочет поехать на отдых с детьми - Анапа, расположенный недалеко от Геленджика. Здесь песчаные пляжи, приспособленные для детского отдыха, специальные детско-оздоровительные санатории и пансионаты. Температура воды в море превышает 20 градусов со второй половине июня.

Сочи

Сочи - главный курорт России, с прекрасно развитой инфраструктурой для туристов, лучшее место для полноценного отдыха или поездки на отдых с детьми летом. К услугам отдыхающих здесь большая береговая линия с комфортными пляжами, масса развлечений для детей, в том числе аттракционы, аквапарки и зоопарки, а также множество кафе и ресторанов, предлагающих детское меню.

© photo: Sputnik / Нина Зотина Пляжный отдых в Сочи

Покрытие многих пляжей - мелкая галька, чередующаяся с песчаными участками, удобный вход в море, глубина набирается постепенно. Также есть участки берега со средней и крупной галькой. Погода в Сочи летом прекрасно подходит для курортного отдыха. Уже в начале июня вода в море прогревается до 20 градусов, а воздух - до 25 градусов.

С детьми летом можно поехать на отдых также в Туапсе, Адлер, Лазаревское, Алушту, Севастополь и другие черноморские курорты России.

Отдых на Азовском море

Курорты Азовского моря — Ейск, Должанская, станица Голубицкая и другие с песчаными или песчано-ракушечными пляжами, идеально подходят для отдыха с детьми. Инфраструктура развлечений там разнообразная — аттракционы, аквапарки, зоопарки, океанариумы и так далее. Средняя температура воды на курортах Азовского моря в июне 23 градусов, а в июле и августе достигает 26-ти.

© photo: Sputnik / Виталий Тимкив Курортный город Ейск и пляж на Ейской косе на Азовском море

Зеленый город Ейск на северо-восточном побережье Азовского моря считают одним из лучших мест для отдыха летом с детьми в России. Пляжи Ейской косы покрыты смесью мелких ракушек и песка. Есть участки берега с галькой. Вход в море везде пологий. Поклонники активного отдыха занимаются виндсерфингом, яхтингом, конными прогулками и рыбалкой в море. Во время отдыха с детьми в Ейске можно также прогуляться по зеленым паркам, посмотреть животных на "Страусином ранчо", сходить в океанариум, побывать на представлении в дельфинарии, покататься с водных горок в ейском аквапарке.

Отдых на Балтийском море

© photo: Sputnik / Владимир Федоренко Отдыхающие на пляже города Светлогорск

Поехать с детьми летом можно и на Балтийское море - лучшие варианты отдыха курорты Куршская коса, Светлогорск и Янтарный в Калининградской области. Эти курорты пользуются спросом у тех людей, кто не переносит жаркий климат. Температура моря в июле составляет 19 градусов, а в августе прогревается до 20-ти. Море прогреться может и до +23-х, если установится жаркая погода.

Отдых в странах СНГ

В пятерку самых популярных курортов в странах СНГ у российских туристов входят Каспийское море (Баку, Азербайджан), курорт Боровое (Казахстан), озеро Нарочь (Белоруссия), озеро Севан (Армения) и озеро Иссык-Куль (Киргизия).

Азербайджан

Sputnik Открытие пляжного сезона в Баку

Поехать летом на отдых с детьми можно на побережье Каспийского моря в Азербайджане. Лучшие места для отдыха летом на Каспийском море - Баку, Худат, Хачмаз, Астара, Сиязань. Пляжи с черным песком вулканического происхождения в Ленкорани не имеют аналогов в СНГ. Теплое море, песчаные, благоустроенные пляжи и кавказская кухня притягивают туристов на курорты Азербайджана. Обычно сезон пляжного отдыха приходится на июнь-сентябрь, но при хорошей солнечной погоде, море может прогреться уже в мае.

Казахстан

© photo: Sputnik / Иосиф Будневич На берегу Бухтарминского водохранилища

Лучший отдых с детьми на море предлагает еще одна из стран СНГ - город Актау (Казахстан), расположен на побережье Каспийского моря, где вход в воду пологий, а пляжи песчаные. В целом, пляжный отдых Казахстана, который обычно приходится на июнь-август, сосредоточен на озерах. Пляжи на озере Боровом - мягкий светлый песок и удобный вход в воду, но инфраструктура мала развита. На бессточном озере Алаколь, с лечебными грязями - пляжи галечные, есть определенная инфраструктура и водные развлечения – можно покататься на катере, скутере, катамаране и так далее. Лучшее место отдыха для любителей рыбалки. На озере Балхаш песок имеет красновато-бурый оттенок, но развитой инфраструктуры там нет.

Беларусь

© photo: Sputnik / Всеволод Тарасевич На Заславльском водохранилище

Пляжный отдых в Беларуси сосредоточен на берегах прудов, озер и рек. Основной курорт этой страны входящей в состав СНГ, озеро Нарочь, где сезон пляжного отдыха приходится на июнь-август. Южная часть озера Нарочь имеет песчаные пляжи с довольно пологим спуском. Дно озера, естественного происхождения, можно увидеть на глубине 10 метров. Многочисленные скважины выводят на поверхность минеральную воду, которая широко используется в бальнеотерапии. Инфраструктура есть на пляже санатория "Нарочь", где работает пункт проката спортивного и водного инвентаря.

Армения

© photo: Sputnik / А. Награльян Озеро Севан, расположенное на высоте 1903 метра над уровнем моря

В Армении, которая не омывается морем, пляжи расположены на побережье высокогорного озера Севан или, как еще его называют "гегамское море". Озеро славится чистейшей пресной водой, а чистый горный воздух оказывает благоприятное воздействии на здоровье. Обычно сезон пляжного отдыха длится с июня по август. Но самой комфортной температуры 22-23 градуса, вода в озере достигает только с середины июля по конец августа. Пляжи песчаные и галечные. Есть и водные развлечения: яхты, катамараны, катера и прогулочные корабли, водные батуты, серфинг.

Кыргызстан

Sputnik Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Пляжный отдых в Кыргызстане, входящей в СНГ, возможен на озере Иссык-Куль с середины июня до конца августа. Пляжи у озера песчаные, а вход в воду пологий, что благоприятно для отдыха с детьми, но инфраструктура не богатая, для туристов, которые хотят подлечиться, на озере есть санатории с хорошей лечебной базой, поскольку вода в озере минерализованная. Есть горячие источники и лечебные грязи. Также по озеру курсирует теплоход. Некоторые компании предлагают услуги дайвинга, серфинга.

Грузия

Отдых на черноморском побережье Грузии, которая не входит в состав СНГ, пользуется большой популярностью как среди жителей этих стран, так и западных. Здесь господствует мягкий и влажный субтропический климат. Климатические условия позволяют купаться в море в течение пяти-шести месяцев, а проводить климатотерапию — круглый год. Обычно сезон пляжного отдыха в Грузии длится с июня по сентябрь, но некоторые купаются и в мае, и в конце октября, хотя море в это время и холодное.

© Sputnik / Alex Shlamov Аджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми

Пляжи в приморской части Аджарии – Батуми, Гонио, Квариати, Кобулети и Чакви покрыты от мелкой до крупной гальки. В Батуми много развлечений для детей — можно посетить аквапарк, дельфинарий, зоопарк, площадку с мультипликационными героями на набережной, поющие фонтаны, аттракционы и многое другое, что приводит их в восторг. Для поклонников подводного мира в Квариати находится дайвинг центр, а любителям пляжных развлечений предлагают в аренду скутеры, водные велосипеды и "бананы".

Можно поехать на отдых с детьми в Кобулети, где есть развлечения и услуги на любой вкус. Неподалеку от курорта расположен самый крупный парк аттракционов "Цицинатела", который очень нравится, как детям, так и взрослым.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Туристы на пляже в Уреки

Пляжи курортов Григолети, Шекветили и Уреки, расположенных в районе Озургети (регион Гурия), покрыты целебными магнитными песками и являются популярным место для отдыха с детьми летом. Побережье Уреки – это полоса соснового и эвкалиптового леса, что в сочетании с морским воздухом наполняет все вокруг совершенно особенным пьянящим ароматом. Море, солнце, мелкий бархатистый песок, обладающий магнитными свойствами, делают курорт Уреки уникальным местом для активного отдыха и лечения. А любителям спокойного отдыха с семьей и детьми лучше поехать в Григолети или Шекветили.

© Sputnik / Viktor Kaminsky Черноморский курорт Анаклия. Отель на берегу и прибрежная территория

Анаклия и Ганмухури – черноморские курорты в регионе Самегрело (Западная Грузия), связанные друг с другом 540 метровым пешеходным мостом, привлекают туристов сухим климатом, песчаными и галечными пляжами, бульварами, гостиницами, аквапарком и яхт-клубом. Самый длинный в Европе пешеходный мост, который соединяет молодой курорт Анаклия с поселком Ганмухури, находящимся на другом берегу реки Ингури, построил испанский архитектор Альберто Доминго, приглашенный для строительства курорта.

Материал подготовлен на основе открытых источников