Где сдать ПЦР на коронавирус срочно? Цены теста для выезда за границу

Более года весь мир борется с пандемией коронавируса – многие страны проводят вакцинацию населения, но остановить смертельный вирус пока не удается

Пандемия COVID-19 максимально ограничила и усложнила путешествия людей - чтобы отправиться на отдых или по делам бизнеса даже в соседнюю страну, нужно сначала сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Практически все государства при въезде и некоторые авиакомпании требуют предъявить справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом, проведенном в течение 72 часов до прибытия в страну.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, где сдать ПЦР на коронавирус срочно, а также о ценах теста для выезда за границу.

Где сдать ПЦР на коронавирус срочно?

Результат ПЦР-теста действителен всего 72 часа, соответственно желающих выехать за границу интересует, где можно сдать тест на коронавирус срочно.

Сдать ПЦР на коронавирус срочно можно в трех аэропортах Москвы и получить результаты анализа для выезда за границу на двух языках – русском и английском.

Шереметьево

В Шереметьево доступны два вида тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР, а анализ сдают в терминалах B и D. Желающие могут зарегистрироваться на тестирование онлайн через специальную форму на сайте лаборатории.

Результаты экспресс-тестирования, проведенного лабораторией АрхиМед, будут готовы за два часа – цена теста для выезда за границу 2750 рублей. Цена стандартного тестирования, на которое потребуется не менее 10 часов, 1800 рублей. Цена на VIP экспресс-тестирование 3500 рублей, но ответ АрхиМед обещает выдать через полтора часа. Лаборатория в Шереметьево не работает с 03:00 до 05:00.

Домодедово

Лаборатория в Домодедово работает круглосуточно - пассажиры и посетители аэропорта могут сдать тест на коронавирус (ПЦР) или экспресс-тест на COVID-19 по технологии EMG (ПЦР).

Тест на коронавирус (ПЦР) проводится без предварительной записи, по факту обращения.

Результаты исследования в Медпункте аэропорта Домодедово, как указано на сайте, будут готовы в течение 48 часов с момента поступления биологического материала, а то и больше – все будет зависеть от загрузки лаборатории. Цена теста – 3500 рублей. Почти вдвое больше обойдется сдать тест на коронавирус срочно для выезда за границу в АО Медицина, но результат будет готов через 24 часа.

Для сдачи экспресс-теста также надо зарегистрироваться на сайте лаборатории АрхиМед. Цена теста для выезда за границу 2750 рублей.

Внуково

Чтобы сдать ПЦР на коронавирус срочно в лаборатории, расположенной в Международном аэропорту Внуково, необходима предварительная регистрация и оплата через приложение на сайте. В лаборатории во Внуково два технических перерыва – 03:00 - 05:00 и 08:30 – 09:15. /

Цена теста для выезда за границу 2750 рублей.

Где еще можно срочно сдать ПЦР на коронавирус?

Экспресс-тесты по методу ПЦР на коронавирус срочно также делают в некоторых федеральных сетевых лабораториях, у которых есть филиалы в Москве и в регионах страны.

Лаборатория "Гемотест" для выезда за границу предлагает путешественникам несколько видов ПЦР-тестов за 1 день, 2 дня и сверхчувствительный. Цены на тест начинаются от 2300 рублей. Сверхчувствительный тест за один день обойдется в 4010 рублей. Результат теста можно будет получить и за 12 часов, но за срочность придется доплатить еще 1080 рублей.

Лабораторная служба "Хеликс" обещает провести срочно анализ теста для выезда за границу за сутки, а если возникнет необходимость дополнительного теста, то за двое суток. Цена теста на коронавирус, со справкой впридачу на 16 языках, примерно 2600 рублей.

Лаборатория "ЗАО "МЦК" в Москве обещает выдать международную справку для выезда за границу за 12 часов – цена теста 3900 рублей. А в "СитиЛаб" тест на коронавирус для выезда за границу стоит 2350 рублей, но ждать ответа придется целые сутки.

Материал подготовлен на основе открытых источников