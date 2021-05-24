Точное время лунного затмения 26 мая 2021: где и когда наблюдать

Лунные затмения наблюдают в момент полнолуния, когда три небесных тела – Земля, Солнце и Луна – выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на Луну. Лунные затмения бывают полными и частными в зависимости от того, покрывает тень весь лунный диск или его часть.

Sputnik Грузия рассказывает о полном лунном затмении 26 мая, и где и когда его наблюдать.

Точное время лунного затмения

Наблюдать полное лунное затмение можно будет 26 мая – в тень от Земли Луна уйдет полностью в 15:19 по тбилисскому времени. В этот день жители нашей планеты смогут увидеть и самую большую Луну 2021 года, то есть полное затмение Суперлуны.

Суперлуние – астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли. Луна в это время имеет красивый красноватый оттенок, появление которого в древние времена наводило на людей ужас.

© photo: Sputnik / Said Tsarnaev Суперлуние, наблюдаемое в Грозном

"Кровавая Луна" больше трех часов будет висеть над нашей планетой. Лунное затмение начнется в 13:45 и завершится в 16:53 по тбилисскому времени.

Полная фаза лунного затмения продлится около 15 минут. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Где и когда наблюдать

Полное лунное затмение 26 мая или его частные фазы можно будет наблюдать везде, где во время затмения Луна будет находиться над горизонтом. Наблюдать за "кровавой Луной" и насладиться полностью ночным шоу 26 мая смогут жители Австралии, Тихого океана, Восточной Азии, Северной и Южной Америки.

© AP Photo / Natacha Pisarenko Огненное кольцо во время полного солнечного затмения в Аргентине

Жители Грузии и большей части России не смогут наблюдать это лунное затмение, так как оно придется на дневное время. Лунное затмение 26 мая будет видно только на Дальнем Востоке вечером. Короткую полную фазу затмения вечером смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий.

При благоприятной погоде полное лунное затмение 26 мая можно наблюдать без специального оптического оборудования.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска

Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке, которое длилось почти четыре часа, жители нашей планеты наблюдали 27 июля 2018 года.

Материал подготовлен на основе открытых источников