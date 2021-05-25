Каким будет лето 2021: народные приметы

Приближается лето – пора долгожданных каникул и отпусков, соответственно, многих интересует, каким будет в 2021-м самый любимый сезон как детей, так и взрослых

По прогнозам синоптиков, наступающее лето ожидается с сюрпризами – летнюю жару иногда будет сменять облачность, проливные дожди, а порой и холодные, порывистые ветры.

Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которыми руководствовались наши предки, часто не сбываются.

Sputnik Грузия рассказывает о народных приметах, по которым можно будет узнать, каким будет лето в 2021 году.

Каким будет лето 2021?

Каким будет лето по народным приметам определяют задолго до его наступления – по трем церковным праздникам: Крещение Господне, Благовещение и Пасха.

Например, будет ли лето дождливым, определяют по фазе Луны в ночь перед Крещением Господним. В 2021-м Луна на Крещение была убывающей, соответственно, летом особых ливней не ожидается, а ясное небо в праздник – примета, что лето будет теплым.

Погода летом по народным приметам будет такой, какой была на Благовещение. Погода на Благовещение в 2021 году стояла теплой и солнечной, соответственно, и лето ожидается таким.

© Sputnik / Alex Shlamov Вид с верху на Батумский пляж и море

Какое будет лето, судили и на Пасху – пасмурный денек предвещал холодное и дождливое лето, а теплая и солнечная погода – обещала жаркий летний сезон.

На Пасху день выдался ясный – это указывает на то, что и лето будет солнечным.

Народные приметы

С давних пор народные приметы помогают нам определить каким будет лето, чтобы не надеяться только на прогнозы метеорологов.

Народные приметы, предсказывающие погоду по природным явлениям, растениям, по поведению насекомых, птиц и зверей, собирались и проверялись веками.

Например, лето будет теплым и продолжительным, если весной снег тает с северной стороны муравейника, ну а если с южной – это примета, указывающая на то, что лето будет коротким и холодным.

© Sputnik / Alex Shlamov Вид с верху на Батумский пляж и море

По народным приметам лето ожидается теплым и сухим, если жаворонок вьет гнездо в ямке, а если на бугорке – дождливым и ветреным.

Изобилие майских жуков – примета, предвещающая жаркое лето, а возможно и засуху.

По приметам лето будет дождливое, если у березы много сока, а если дуб зазеленел раньше ясеня – лето ожидается сухое.

Материал подготовлен на основе открытых источников