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Верующие в церкви ставят свечи на праздник Благовещения

Постные дни в июне 2021: что можно и нельзя есть по дням

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В июне начинается Петров или Петровский пост - второй многодневный пост в году, который готовит христиан ко дню Святых апостолов Петра и Павла

По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в июне, а также о том, что можно и нельзя есть по дням.

Постные дни в июне 2021

В первую, вторую, третью и четвертую недели июня верующие будут поститься только по средам и пятницам. В частности, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 июня. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Петров пост начинается 28 июня, в понедельник - на 57-й день после Пасхи и продлится по 11 июля включительно. По церковному календарю Святых апостолов Петра и Павла ежегодно поминают 12 июля.

Храм Светицховели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Храм Светицховели

Постные дни в июне выпадают на 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 28, 29 и 30 числа.

По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В июне в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.

Петров пост считается нестрогим — по церковному календарю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. Рыбу в постные дни в июне можно есть 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 29 числа.

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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