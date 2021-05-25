Благоприятные дни в июне 2021 по лунному календарю, фазы луны

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющий на все живое, помогает людям в организации и планировании жизни

Многие в наши дни выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и фаз луны.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие дни в июне 2021 года по лунному календарю и фазам Луны благоприятны для свадьбы, ремонта, посевов, бизнеса или любой другой деятельности.

Благоприятные дни в июне

Самые благоприятные дни, по фазам Луны, для свадьбы и венчания – 11, 12, 14, 15, 23, 24 июня. Хорошие даты для торжества также 1, 2, 7, 13, 16, 20, 22, 27 и 30 июня. Неблагоприятные: 4, 5, 10, 19, 25 и 26 июня. Остальные дни в июне для венчания и свадьбы – нейтральны.

По лунному календарю, благоприятные дни, для смены места работы – 1, 4, 7, 8, 11, 17, 19, 20 и 23 июня. А от радикальных перемен лучше воздержаться 2, 5, 6, 9, 10,12, 13, 14, 18, 21, 22 и 26 июня.

© photo: Sputnik / Said Tsarnaev Суперлуние, наблюдаемое в Грозном

Благоприятные дни для бизнеса, по фазам Луны: 1, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 22 и 23 июня. Заниматься бизнес-деятельности в июне нежелательно 3, 9, 6, 10, 12, 14, 18, 20 и 21 числа.

Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 1, 5, 11, 17 и 27 июня. Удачны для операций с недвижимостью в июне также 4, 8, 19 и 23 числа. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20 и 21 июня, лучше воздержаться.

Благоприятные дни в июне, по фазам Луны, для денежных операций: 1, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 22 и 23 числа. А 9, 10, 12, 14, 18, 20 и 21 июня от проведения любых денежных операций лучше отказаться.

Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22 и 23 июня, а неблагоприятные – 3, 9, 12, 14 и 21 числа.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 5 октября 2019

Благоприятные дни для научной деятельности: 2, 8, 11, 15, 19, 20 и 23 июня. Неблагоприятные дни, по фазам Луны, для научной деятельности в июне: 9, 12, 14, 21 и 22 числа.

Для ремонта, уборки и других домашних дел в июне наиболее благоприятные дни: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19 и 23 июня. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 12, 14, 21 и 22 числа.

Благоприятные дни для новых начинаний в июне: 1, 4, 7, 8, 11, 17, 19 и 23 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 2, 3, 5, 13, 18 и 20 июня могут завершиться неудачно.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov Город Москва. Столица России. Садовнический мост и вид на Москва-сити

Для путешествия и поездок, по фазам Луны, самые благоприятные дни в: 1, 11, 17, 20 и 23 июня. Хорошие дни для начала путешествий также 7, 10 и 18 июня, а 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13 и 19 числа лучше остаться дома.

Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 1, 5, 10, 13, 16, 17, 19 и 20 июня. Отдыхать категорически противопоказано 3, 4, 6, 11, 12, 14 и 23 июня.

Лунный календарь июня предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума только 10 июня. В этот день благоприятно заняться медитацией, что поможет почистить ауру и увеличить энергетический потенциал.

CC0 / Pixabay Бодибилдинг

Самые благоприятный день для выяснения отношений и споров – 15 июня. Выпустить пар в июне, по лунному календарю, можно также 1, 2, 7, 8, 16 и 20 июня. В остальные дни месяца лунный календарь устраивать "разборки" не советует.

Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 июня. Единственный неблагоприятный день, в который нежелательно заниматься садово-огородной деятельностью – 10 июня.

В этот день не стоит поливать и удобрять растения исходя из фазы Луны, так как в этот день они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная в этот день – это удаление лишних частей растения.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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