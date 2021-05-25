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Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге

Матчи в Санкт-Петербурге ЧЕ по футболу 2021: расписание, цены на билеты

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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О расписании матчей и ценах на билеты во время чемпионата Европы по футболу 2021 в Санкт-Петербурге - рассказываем подробно

ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Предстоящий чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах "старого света", в том числе и в Санкт-Петербурге.

Северная столица России примет семь матчей. По этому показателю Санкт-Петербург уступает только Лондону, который примет восемь матчей ЧЕ.

Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Стадион "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Все матчи в Санкт-Петербурге пройдут на "Газпром Арене", которая вмещает 68 тысяч зрителей. Но из-за регуляций, связанных с COVID-19, на трибуны будут допускаться до 50% от общей вместительности.

Для того, чтобы попасть на "Газпром Арену", болельщику нужно иметь при себе электронную версию билета, FAN ID и отрицательный тест на COVID-19. Ожидается, что на стадионе будут организованы специальные временные слоты – разные сектора будут заходить в разное время.

Стадион Газпром-Арена в Санкт-Петербурге
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Стадион "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге

Стоит также отметить, что изначально в Санкт-Петербурге должны были пройти четыре матча ЧЕ. Ситуация изменилась после того, как ирландские власти не смогли гарантировать присутствие зрителей в нужном количестве. В УЕФА приняли решение перенести три матча групповой стадии из Дублина в Петербург.

Матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге:

12 июня. Бельгия – Россия (групповой этап)

14 июня. Польша – Словакия (групповой этап)

16 июня. Финляндия – Россия (групповой этап)

18 июня. Швеция – Словакия (групповой этап)

21 июня. Финляндия – Бельгия (групповой этап)

23 июня. Швеция – Польша (групповой этап)

2 июля. Матч ¼ финала.

Билеты на матчи, которые пройдут на "Газпром Арене", можно приобрести на официальном сайте стадиона – gaz-arena.com. Их цена варьируется от 20 тысяч рублей ($270) (Швеция – Словакия) до 50 тысяч ($680) – матч ¼ финала.

Теги:
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