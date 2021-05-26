Какой сегодня церковный праздник: 26 мая 2021

По православному церковному календарю 26 мая 2021 отмечают день памяти cвятых Гликерии, Лаодикия и Александра

По церковному календарю 26 мая поминают также святителя Павсикакия, Георгия Исповедника с семьей и преподобного Евфимия Иверского. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Гликерия и Лаодикий

По церковному календарю 26 мая поминают мученицу Гликерию Гераклейскую и cвятого Лаодикия.

Родилась будущая cвятая в знатной семье во II веке. Познакомившись с христианами, она крестилась и ежедневно посещала собрания верующих.

Когда городские власти назначили день для обязательного жертвоприношения, дева пришла в капище, начертав на лбу крест, и от ее молитвы Господу рухнул храмовый идол.

Язычники долго и жестоко мучили девушку, придумывая все новые пытки. Гликерию морили голодом и жаждой, жестоко избивали, но она оставалась жива. Однажды ее тюремщик Лаодикий увидел, как ангел вновь исцелил ее еле живую, и уверовал во Спасителя, за что был вскоре казнен.

Чтобы заставить Гликерию отречься, палачи бросили ее на растерзание львам. Девушка попросила Господа забрать ее, и хищник убил мученицу, но тело оставил невредимым. Мученицу с честью похоронили, а ее мощи стали источать целебное миро.

Александр

По церковному календарю 26 мая поминают мученика Александра, пострадавшего в начале IV века за Христа.

Александр был военным и служил в Риме. Юноше шел 18 год, когда по приказу императора Максимиана (284-305) все граждане в определенный день должны были принести жертву в храме Зевса.

Военачальник Александра сообщил о приказе солдатам, но юноша, воспитанный в христианской вере, отказался принести жертву языческим богам. По доносу военачальника Александра схватили и публично пытали, чтобы запугать других христиан.

Во время казни палач, увидев ангелов, пришедших за душой святого, застыл и стал просить прощения у Александра. Только после того как ангелы по молитве мученика стали невидимы, палач смог отрубить святому голову.

Епископ Синадский

По церковному календарю 26 мая поминают святителя Павсикакия, епископа Синадского, жившего в конце VI века в городе Апамее (Сирия).

Родившись в благочестивой семье, он с юных лет вел аскетическую жизнь. За это Павсикакию был дан Господом дар врачевания душевных и телесных болезней. В епископа Синадского его рукоположил Патриарх Константинопольский Кириак (592-606).

Святитель заботился о том, чтобы еретиков и развращенных среди его паствы не было и постоянно поучал людей добродетельной жизни. Он прославился многими делами.

Епископ исцелил императора Маврикия, находясь по делам церкви в Константинополе.

На обратном пути для утоления жажды своих спутников, он испросил воду у Господа. После молитвы святителя источник чистой воды истек из земли. Павсикакий мирно скончался в 606 году.

Георгий Исповедник и его семья

По церковному календарю 26 мая поминают Георгия Исповедника с супругой Ириной и детьми, пострадавших за иконопочитание при императоре Феофиле (829-842).

Пострадал Георгий в первой половине IX века за почитание святых икон в Константинополе. Император принуждал Георгия отречься от поклонения иконам, но исповедник мужественно отказался исполнить повеление нечестивого императора.

По приказу Феофила имущество исповедника отняли, а самого с веревкой на шее водили по улицам Константинополя и бросили в темницу. Позже Георгия с женой Ириной и детьми отправили в ссылку, где он скончался, перенеся много испытаний.

Евфимий Иверский

По церковному календарю 26 мая поминают преподобного Евфимия Нового, Святогорца, Иверского (Афонского).

Происходил Евфимий из грузинского знатного богатого рода. С успехом окончив книжное обучение в Константинополе, он прибыл в Иверскую обитель на святой горе Афон, которую основал его отец – преподобный Иоанн.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Иверский монастырь на горе Афон

В обители он переводил с греческого на грузинский язык Священное Писание и богослужебные книги. После смерти отца он стал настоятелем монастыря и вскоре прославился благочестивой жизнью и подвигами.

Преподобный Евфимий по просьбе братии стал настоятелем лавры Святого Афанасия и много потрудился над устройством Афонских обителей. Под конец жизни святой отказался от настоятельства ради перевода священных книг. В то же время он продолжал нести надзор и попечение за Иверской обителью и лаврой Святого Афанасия.

Скончался преподобный на 65 году жизни в 1028 году.

Именины

По церковному календарю 26 мая именины отмечают Гликерия, Ирина, Александр, Василий, Георгий, Гавриил, Ефим, Иван, Никифор, Макар, Сергей, Тарас, Феодосий и Христофор.

Материал подготовлен на основе открытых источников