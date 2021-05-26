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Православные верующие молятся в церкви

Какого числа Троицкая родительская суббота 2021? Церковный календарь

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Темы:
Календарь религиозных праздников (723)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210526/251839755/Kakogo-chisla-Troitskaya-roditelskaya-subbota-2021-Tserkovnyy-kalendar.html

Троицкую родительскую субботу в 2021-м отмечают 19 июня – в этот день православная церковь поминает всех усопших от прародителя рода человеческого Адама, до наших дней

У Троицкой родительской субботы постоянной даты в церковном календаре нет – она привязана ко дню празднования Пасхи. Вселенский поминальный день отмечают на девятый день после Вознесения Господня – в субботу перед Троицей или Пятидесятницей.

Троицкая родительская суббота

Троицкая – вторая Вселенская родительская суббота в году. На нее в храмах проводят особые богослужения – читают молитвы об отпущении грехов и даровании вечной жизни.

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© Sputnik / STRINGER
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В родительские субботы умерших православных христиан поминают в церквях по-особенному. Среди родительских суббот, а в церковном календаре их семь, особо выделяют Вселенские – Троицкая и Мясопустная, ее отмечают за неделю до начала Великого поста (в 2021-м выпала на 6 марта). В эти дни в церквях проводят вселенские панихиды и молитвенно поминают всех умерших.

В частности, молятся за тех, кого смерть настигла в чужой стране, в море, в горах, во время стихийных бедствий, в сражении, от инфекционных болезней или голода – за всех, кто перед смертью не успел покаяться, над кем не совершали погребального обряда.

Церковь установила совершать вселенское поминовение, чтобы никто, где, когда и как бы ни умер, не лишился ее молитв. Остальные родительские субботы предназначены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.

Материал подготовлен на основе открытых материалов

Темы:
Календарь религиозных праздников (723)

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