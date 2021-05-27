Какой сегодня церковный праздник: 27 мая 2021

По православному церковному календарю 27 мая 2021 отмечают день памяти мучеников Исидора и Максима, преподобного Серапиона и святителя Никиты

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые, и почему они упоминаются в церковном календаре.

Исидор Хиосский

По церковному календарю 27 мая поминают cвятого Исидора, жившего в III веке.

Христианин родом из Александрии Исидор обосновался на греческом острове Хиосе и вел воздержанную, скромную жизнь. Император Декий (249-251), в первый год правления издал указ призвать в войска Римской империи всех способных служить.

Рослого и крепкого Исидора приняли в полк военачальника Нумерия. За первым указом, последовал другой, согласно которому все воины должны были принести жертвы языческим богам, а не подчинившихся – казнить.

Нумерий, которому донесли, что Исидор христианин, убеждал его повиноваться воле императора. Воин мужественно отказавшийся отречься, славил во время пыток Господа. Даже когда мученику отрезали язык, он сохранил четкую речь в отличие от Нумерия, который онемел.

Военачальник в ужасе написал смертный приговор мученику на дощечке – ему отрубили голову. Произошло это в 251 году.

Максим Азийский

По церковному календарю 27 мая поминают мученика Максима Азийского, пострадавшего при императоре Декии (249-251).

Максим был благочестивым христианином и занимался торговлей. Многих язычников, приводя к вере в Спасителя, Максим убеждал принять крещение.

Когда однажды язычники собирались принести своим богам человеческую жертву, cвятой возмутившись, бросился к ним, обличая громко в заблуждении.

Рассвирепевшие язычники забили мученика камнями. Произошло это примерно в 250 году.

Серапион Синдонит

По церковному календарю 27 мая поминают преподобного Серапиона, жившего в Египте в V веке. Его назвали Синдонитом, так как постоянно носил грубую льняную одежду, называемую синдоном.

С юности будущий cвятой жил не имея пристанища и часто по несколько дней не ел, так как не на что было купить хлеба. При этом плащ свой отдал нищему, дрожащему от холода, а сам остался почти нагим.

Желая проверить бескорыстность преподобного, один греческий философ, дав Серапиону золотую монету, наблюдал за ним. Серапион подошел к торговцу хлебом и, взяв одну булку, удалился, оставив торговцу золотую монету, не придавая ее стоимости значения.

Многих приводил праведник на путь спасения, но своим особенным способом. Однажды, чтобы обратить к Христу греческого актера, он продал себя ему в рабство. Актер, уверовав, крестился вместе с семьей, пораженный примером святой жизни праведника.

Актер просил преподобного остаться в его доме как друг и наставник, а не как раб, но Серапион ушел не взяв предложенных денег. По дороге в Рим святой сел на корабль, но корабельщикам ничего не заплатил. Поначалу моряки укоряли старца за это, но когда заметили, что он пятый день ничего не ест, стали кормить его, и тем самым исполнили заповедь Господню.

Странствовать преподобный продолжал и в Риме. Он переходил из дома в дом, собирая только духовное богатство для себя и для других.

Никита Новгородский

По церковному календарю 27 мая поминают святителя Никиту, епископа Новгородского.

В Киево-Печерский монастырь будущий святой поступил в молодые годы и вскоре ушел в затвор, несмотря на предупреждение игумена о преждевременности для молодого инока такого подвига.

Никита, понадеявшись на свои силы, впал в затворе в искушение. Неопытный подвижник поклонился дьяволу, явившемуся ему в виде ангела. Дьявол посоветовал иноку, как уже достигшему совершенства, только читать и учить других, и пообещал вместо него молиться.

Прельщенный Никита превзошел в знании книг Ветхого Завета всех, а о Евангелии ни слушать, ни говорить не хотел. Старцы обители пришли к прельщенному и отогнали, помолившись, от него беса. После этого преподобный, оставив затвор, жил в строгом посте и молитве, более всего упражняясь в смирении и послушании, и Господь по молитвам старцев возвел его на высокую степень духовного совершенства из глубины падения.

Впоследствии преподобного назначили епископом в Новгороде. За благочестивую жизнь Господь наградил святителя даром чудотворений. По его молитве однажды во время засухи пошел дождь, а в другой – прекратился пожар в городе.

Новгородской паствой святитель управлял 13 лет. Он мирно скончался в 1109 году.

Именины

По церковному календарю 27 мая именины отмечают Леонтий, Никита, Максим, Петр и Сидор.

Материал подготовлен на основе открытых источников