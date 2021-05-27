Когда начинается Петров пост 2021: церковный календарь

Петров или Петровский пост – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью, в 2021-м начинается 28 июня

Завершается Петров пост ежегодно 12 июля – по церковному календарю в этот день поминают Святых апостолов Петра и Павла.

Продолжительность поста зависит от даты празднования Светлого Воскресения Христова – в разные годы он длится от восьми до 42 дней. Начинается он в понедельник, на 57 день после Пасхи. В 2021 году он начинается 28 июня и продлится 14 дней.

Первоверховные

Апостолы Петр и Павел были очень разными, как и пути, которые их привели к Спасителю. Симон, названный Иисусом Петром – бедный, необразованный рыбак и один из верных и любимых учеников Христа.

Петр с самого начала следовал всюду за своим Учителем. Он был свидетелем почти всех событий земной жизни Спасителя, в том числе Его Преображения на горе Фавор и молитвы в Гефсиманском саду. Проповедовал Петр учение Христово в основном среди таких же простых иудеев, как он сам.

Савл, в последствии названный Павлом – римский гражданин, сын богатых и знатных родителей, принадлежал к числу тех ревнителей Закона, которые стремились исполнить все его требования в точности.

Савл, не знавший Христа в Его земной жизни, преследовал Его последователей как богохульников и отступников от иудейского закона. Раскаялся страшный враг христиан после того, как ему явился Спаситель и проповедовал Христа не только среди евреев, но и среди язычников – людей, которые не знали Единого Бога. Благодаря усилиям Павла, христианство перестало быть чисто еврейским религиозным движением.

Предание повествует, что святых апостолов казнили в один день. Петра распяли на кресте вниз головой, а Павла, как римского гражданина, приговорили к более почетной казни – ему отрубили голову.

Церковный календарь

Установили Петров пост в апостольские времена, но внесли в церковный календарь после того, как в Риме и Константинополе построили храмы имени первоверховных апостолов Петра и Павла.

Храмы освятили 29 июня (по новому стилю 12 июля) и с тех пор этот день стали торжественно отмечать. В честь праздника пост назвали Петропавловским (сокращенно Петровым) или Петровским, а также Апостольским.

Церковь рекомендует верующим подготовиться к празднику постом и молитвой, и считает, что пост воспитывает волю, которая помогает человеку подчинять свои телесные потребности духу.

Во время Петрова поста, как и любого другого, миряне воздерживаются от молочной и мясной пищи. Петров пост считается нестрогим – по церковному календарю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу.

Петров день по церковному календарю в пост не входит, однако если он выпадает на среду или пятницу, то является постным. Хотя пост в праздник не очень строгий, так как разрешены рыба, пища с маслом и вино.

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