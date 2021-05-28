Какой сегодня церковный праздник: 28 мая 2021

По православному церковному календарю 28 мая 2021 отмечают день памяти cвятых Пахомия, Ахиллия Исаии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пахомий Великий

По церковному календарю 28 мая поминают преподобного Пахомия Великого, cвятого середины IV века.

Родился будущий cвятой в семье богатых язычников в Фиваиде, на севере Египта. Получив прекрасное образование, он сохранил с юности добрый нрав и рассудительность во всех делах. В 20 лет Пахомия призвали в армию Константина Великого (306-337).

Пахомий, став как-то свидетелем христианского милосердия, захотел принять крещение. Крестившись, он отрекся от мира и под руководством фиваидского старца Паламона стал вести подвижнический образ жизни в уединенном месте.

Проходя однажды по пустыне, он услышал голос, повелевающий ему устроить обитель на месте заброшенного селения. Монастырь, устроенный преподобным, со временем разросся, и туда стали стекаться иноки. Позже было построено еще несколько обителей, а число монахов достигло семи тысяч.

Устав, разработанный преподобным, предписывал монахам вести молитвенный образ жизни и постоянно трудиться, чтобы духовные и физические усилия друг друга уравновешивали. Пахомий, строгий к себе, каждому из своих учеников находил, по его силам, отдельный путь служения Господу.

Скончался преподобный примерно в 348 году, заболев тяжело в 53 года от бывшей в тех местах моровой болезни.

Епископ Ларисийский

По церковному календарю 28 мая поминают святителя Ахиллия, епископа Ларисийского, жившего в IV веке.

Прославившись ученостью и святостью жизни, Ахиллий был поставлен епископом города Лариссы в Фесалии. Он участвовал в I Вселенском Соборе в 325 году, где смело обличал еретика Ария, учение которого отрицало единосущие Сына Божьго с Отцом.

Он усердно внедрял христианство в своем городе, разрушал капища и строил церкви. Ахиллий обладал даром исцелять болезни, особенно беснование, а также совершал много чудес.

Скончался епископ мирно, примерно в 330-м.

Ростовский чудотворец

По церковному календарю 28 мая поминают святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.

Родился будущий святой под Киевом, постриг принял в молодости в Киево-Печерском монастыре. За добродетельную жизнь по желанию великого князя Изяслава в 1065 году был поставлен игуменом Дмитриевского монастыря. А в 1078-м был рукоположен в епископа города Ростова.

Святитель распространял православие среди жителей своей обширной епархии, где тогда еще было много язычников. Он построил в Ростове собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Скончался Святой в 1090 году.

Именины

По церковному календарю 28 мая именины отмечают Анастасия, Ахилл, Дмитрий, Серапион, Игнат и Пахом.

Материал подготовлен на основе открытых источников