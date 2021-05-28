Приграничный конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает новые обороты – в обострении отношений Ереван и Баку обвиняют друг друга, как и на протяжении более 30 лет

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года, стороны подписали соглашение о прекращении войны при участии России в ноябре. Новое обострение конфликта между сторонами произошло в середине мая 2021 года.

Sputnik Грузия поинтересовался причинами нового конфликта, а также тем будет ли война между Арменией и Азербайджаном.

Причины нового конфликта

Напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе сохраняется более двух недель – причины обострения отношений между Ереваном и Баку и нового конфликта, произошедшего в середине мая, каждая из сторон объясняет по-своему.

По данным армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы 12 мая утром продвинули свои позиции на несколько километров в глубь территории Армении "под предлогом уточнения границ" пытались провести некие работы на одном из приграничных участков. Речь идет о территориях Гегаркуникской и Сюникской областей.

Армения действия азербайджанских военных назвала посягательством на суверенную территорию республики и пытается путем мирных переговоров добиться их вывода. Однако усилия армянкой стороны привели только к сокращению число азербайджанских военных на территории Армении.

Армения за помощью обратилась к России и действующему под ее лидерством военному блоку Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но практических шагов для урегулирования нового конфликта союзники пока не предприняли.

В то же время российская сторона заявляет о возможности вовлечения Азербайджана в ОДКБ. Власти Армении, которая уже является членом этого военного блока, на это заявление пока никак не отреагировали.

И пока союзники молчат – новый конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжает обостряться. Минобороны Азербайджана накануне заявило, что взял в плен шесть диверсантов на своей территории, в Кельбаджарском районе. В то же время военное ведомство Армении сообщает, что армянских военных окружили и взяли в плен при проведении инженерных работ на армянской территории.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей из РФ или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его словам, ситуация может выйти из-под контроля, если предложенные им меры не принять.

Будет ли война между Арменией и Азербайджаном

Эксперты, оценивая ситуацию на армяно-азербайджанской границе, считают, что новый конфликт будет урегулирован и не приведет к войне между Арменией и Азербайджаном.

Они полагают, что такие инциденты на границе между соседними странами, исходя из ситуации, сложившейся в зоне конфликта, есть и будут, но в то же время указывают на неизбежность последовательных усилий Армении и Азербайджана в целях делимитации и демаркации границ.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник в результате обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Появление азербайджанских погранпостов на восточной границе Сюникской области Армении вынудило часть жителей покинуть свои дома.

На заявления Азербайджана, что он проводит работы по определению границы, власти Армении отвечают, что официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений, а на данный момент определяются лишь зоны фактического контроля двух стран.

Россия уже выразила готовность выступить консультантом или посредником в демаркации границы Армении и Азербайджана и предложила создать для этой цели совместную армяно-азербайджанскую комиссию.

Новую войну за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном предсказал ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян из-за несправедливых итогов последнего конфликта, отметив, что в будущем могут появиться триггеры, способные разжечь в регионе войну с новой силой.

По словам Кочаряна, мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго. В качестве примера экс-президент Армении напомнил о Версальском договоре, в котором были закреплены невыгодные итоги Первой мировой войны для Германии, что, по мнению политика, и стало одной из причин развязывания в 1939-м Второй мировой войны.

История конфликта

Более 30 лет длится конфликт за земли Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном. Ситуация в Нагорном Карабахе - автономной области в составе Азербайджана, большую часть населения которой составляли этнические армяне, обострилась в 1988-м, когда СССР уже был на грани распада.

Руководство Нагорно-карабахской автономной области в этот период обратилось в Верховный совет СССР с просьбой позволить им войти в состав Армении, но получили отказ от советских властей. Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991-м - последовала карабахская война. Перемирие, при посредничестве России, было подписано 1994-м, оно периодически нарушалось.

Осенью 2020 года замороженный конфликт обострился с новой силой - 27 сентября начались бои на линии разграничения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Одной из причин эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Пашинян назвал закупку нового вооружения армянской стороной.

Военные действия продолжалась до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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