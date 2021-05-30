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Горящие свечи в храме Светицховели

Какой сегодня церковный праздник: 30 мая 2021

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Календарь религиозных праздников (725)
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По православному церковному календарю, 30 мая 2021 отмечают день памяти святителя Андроника, апостола от 70-и и Святой Юнии

По церковному календарю 30 мая поминают также мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона и святителя Стефана. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Андроник и Юния

По церковному календарю 30 мая поминают апостола от 70-и Андроника и его помощницу Юнию.

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Андроник - родственник апостола Павла, вместе со своей помощницей Юнией сделал очень много для того, чтобы донести веру во Христа до язычников.

Андроник был рукоположен во епископа в Паннонии, где первым проповедовал веру Христову. Но проповедь Святого распространилась далеко за пределы его епархии. Обстоятельства его смерти неизвестны. Лишь установлено, что он принял мученическую смерть.

Мощи Святого обретены были в V веке в предместье Константинополя вместе с мощами других мучеников.

Солохон, Памфамир и Памфалон

По церковному календарю 30 мая поминают мучеников Солохона, Памфамира и Памфалона, живших в III веке.

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Солохон, Памфамир и Памфалон родились в Египте – они служили в римских войсках, под началом полководца Кампана, когда император Максимиан (285-310) объявил гонения на христиан.

По приказу императора все воины его армии обязаны были принести жертву языческим богам. Солохон, Памфамир и Памфалон, исповедовавшие себя христианами, отказались приносить жертвы, за что начальник приговорил их к пыткам. Памфамир и Памфалон скончались во время пытки. А Солохон, оставшийся в живых, громко славил Господа.

Истерзанного воина, которого не смогли заставить отречься, бросили на месте казни. Местные христиане еле дышавшего мученика унесли под покровом ночи. Помолившись, он призвал спасителей твердо стоять за веру и умер.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 30 мая поминают святителя Стефана, Патриарха Константинопольского.

Будущий Святой был младшим сыном императора Василия Македонянина (867-886) и родным братом Льва Мудрого (866-912).

Святой Стефан взошел на Константинопольскую кафедру в 886 году, когда Патриарх Фотий (858-867 и 877-886 годы) был вынужден оставить патриарший престол.

Милостивый святитель заботился о вдовах и сиротах, был заступником беззащитных. Он отличался крайним воздержанием. Скончался Святой мирно в 893-м.

Именины

По церковному календарю, 30 мая именины отмечают Ефросиния, Евдокия, Афанасий, Адриан, Андроник, Николай, Степан и Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
Теги:
религия

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