Лунный календарь стрижек на июнь 2021: благоприятные дни

Главное украшение любой женщины - это волосы, и чтобы они были здоровыми и красивыми, за ними нужно правильно ухаживать круглый год, в том числе и в июне

Определить благоприятные дни для проведения различных манипуляций с шевелюрой, а также увеличить эффект от правильного ухода за волосами можно придерживаясь простых рекомендаций лунного календаря стрижек. Лунный календарь стрижек в течение июня рекомендует мыть волосы мягкими увлажняющими шампунями, чтобы защитить их от пересушивания.

Sputnik Грузия представляет лунный календарь стрижек на июнь 2021 года – его советы помогут вам улучшить состояние вашей шевелюры.

Благоприятные дни

Решили полностью изменить имидж? Очень благоприятны для стрижки 14-15 июня – завитки, подстриженные в эти дни, станут пышнее, сильнее и быстро отрастут. В эти дни, по лунному календарю, удается как химическая завивка, так и окраска – насыщенный цвет будет держаться долго. Удачной будет и укладка.

Благоприятны эти дни, по лунному календарю, и для питания волос, так что побалуйте их различными масками.

Лунный календарь стрижек в этот период советует позаботиться и о внешности - освежающие минеральные и радоновые ванны, а также горячие маски и паровые ванны благоприятно скажутся на вашей коже.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

Для стрижки идеальные дни 16, 17 и 18 июня до 11:45 - волосы держат форму и остаются красивыми надолго. Эти дни благоприятны как для химической завивки, так и для маникюра, наращивания ногтей, педикюра. Цвет при окраске волос получится интенсивным и насыщенным и долго не смоется. Если хотите, чтобы волосы были сильными и здоровыми, сделайте в эти дни укрепляющую или питающую маску для волос.

Благоприятны в эти дни, по лунному календарю стрижек, все очистительные процедуры – ванны, сеансы арома- и фитотерапии, а укрепляющие или питательные маски будут способствовать росту и оздоровлению волос. Лунный календарь стрижек советует в эти дни пить побольше настоев из трав, чтобы очистить желудок и улучшить цвет лица.

Эти дни благоприятны для обдуманных и практичных покупок, поэтому лунный календарь стрижек рекомендует приобрести в это время гигиенические средства, натуральную косметику и экологически чистые продукты. Очень благоприятна стрижка, по лунному календарю, 18 июня с 11:45 до 15:00 20 июня. Все процедуры с шевелюрой способствуют в эти дни улучшению их структуры и оздоровлению.

Лунный календарь стрижек советует в эти дни посетить своего косметолога, чтобы разработать индивидуальную программу ухода за кожей.

Нейтральные дни

По лунному календарю, 1 июня до 12:00, 6-8 июня, 20 июня с 15:00 по 24 июня включительно, 26-го с 17:15 по 28 июня включительно - нейтральные дни для стрижки.

Благоприятным будет 1 июня до 12:00 лечение воспалений и трещин на коже ног. Эти дни, по лунному календарю стрижек, благоприятны для перманентного макияжа, педикюра и маникюра, удаления новообразований, а также для стоматологических операций.

С 6 по 8 июня включительно благоприятна укладка, окраска и химическая завивка. Завивка, сделанная в эти дни, будет держаться долго. Эти дни благоприятны, по лунному календарю стрижек, для укрепления седых волос и оздоровления кожи головы с помощью питательных лосьонов, масок и массажа.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

В период с 15:00 20 июня по 24 июня включительно для улучшения внешности лунный календарь советует делать теплые маски из фруктов. В этот период очень благоприятны массаж, ванны из ромашки, мака, иван-чая, электрофорез и другие процедуры с электричеством.

Теплые масляные ванночки для рук рекомендуется тем, у кого хрупкие и ломкие ногти - добавьте предварительно несколько капель йода. А вот прижигания, татуировки и прокалывание ушей желательно отложить на благоприятный период.

По лунному календарю стрижек благоприятны 24 июня процедуры по укреплению корней волос и для улучшения их роста. Полезны питательные обертывания, мытье волос пивом, а также массаж ушных раковин и кожи головы. Питать кожу лунный календарь стрижек в это время советует различными отварами и масками.

Неблагоприятные дни

От стрижки, мытья головы и химической завивки лунный календарь стрижек советует воздержаться 1 июня с 12:15 по 3 июня включительно и 29-30 июня – стрижка получится неудачной и бесформенной, завитки будут лохматыми и непослушными. Лунный календарь стрижек предупреждает, что в эти дни кожа особо уязвима, повышается опасность аллергии, возрастает угроза грибковых заболеваний. Поэтому нужно позаботиться о коже – очистить и обновить.

Общий тонизирующий массаж, по лунному календарю стрижек, в это время благоприятен – полезны будут также дневной сон, питательные маски, а также ванны с валерианой или ромашкой.

Лунный календарь стрижек советует вообще не прикасаться к волосам 4-5 июня, даже не расчесывать их, ибо в эти дни они особо уязвимы. Если подстричься в эти дни - волосы станут тонкими и ломкими и начнут сильно выпадать, а повреждения восстанавливать придется долго. Бриться также не рекомендовано.

CC0 / Pixabay Женщине стригут волосы

Благоприятными по лунному календарю стрижек в эти дни глубокое очищение, с пилингом, удалением папиллом и бородавок. Кожа будет реагировать особенно на средства, усиливающие кровообращение – благоприятно скажутся массаж, физические упражнения и закаливающие процедуры.

Лунный календарь не советует стричься 11-13 июня – стрижка получиться неудачной и бесформенной, завитки будут очень лохматыми и непослушными. В эти дни лунный календарь советует отказаться и от мытья головы, не говоря уже о химической завивке. В эти дни по лунному календарю благоприятно провести глубокую чистку лица с помощью натуральных средств. Благоприятно на внешности скажутся оздоровительные ванны с морской солью и травами.

Очень неудачные дни для стрижки, по лунному календарю, с 25 июня до 17:15 26 июня. В то же время они очень благоприятны для удаления с тела лишних волос – они долго не будут расти.

Укрепить корни волос и улучшить их рост лунный календарь стрижек рекомендует питательными обертываниями, мытьем волос пивом, а также массажем ушных раковин и кожи головы. По лунному календарю, это самое благоприятное время для ухода за кожей - все питательные процедуры будут полезны.

P. S. лунный календарь стрижек рекомендует регулярно делать массаж кожи головы и шейного отдела позвоночника – это предотвратит выпадение волос и стимулирует их рост.

Материал подготовлен на основе открытых источников