День защиты детей 2021: история и значение праздника

В День защиты детей взрослые стараются осуществить мечты подрастающего поколения, хотя бы частично - множество развлекательных мероприятий и акций проводят в этот день во многих странах, в том числе и в Грузии

Самый детский праздник - День защиты детей, отмечают во всем мире 1 июня. Sputnik Грузия рассказывает историю Дня защиты детей и о значении одного из самых старых международных праздников.

История и значение праздника

День защиты детей отмечают во всем мире с 1950 года - официально праздник установили в 1949-м, на специальной сессии Международной демократической федерации женщин.

Инициативу женщин поддержала Организация Объединенных Наций (ООН) и объявила защиту прав, здоровья и жизни детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

photo : Pixabay / marcinjozwiak Пандемия коронавируса - мама и ребенок, мама в маске

Почему 1 июня стало датой проведения праздника – трудно сказать. По одной из распространенных версий, 96 лет назад именно в этот день генеральный консул Китая устроил для группы китайских детей-сирот в Сан-Франциско праздник, известный как Фестиваль драконовых лодок.

Дата китайского праздника совпала по времени с женевской конференцией, посвященной проблемам благополучия подрастающего поколения. И благодаря этим событиям и возник праздник, посвященный детям.

У праздника - День защиты детей, в настоящее время есть свой собственный флаг - на зеленом фоне в центре изображена Земля, а вокруг нее расположены разноцветные фигурки, символизирующие детей, которые держатся за руки и олицетворяют разнообразие и терпимость.

Акции и мероприятия

В День защиты детей, по традиции, во многих странах для малышей проводят множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий. Основные гости праздника – это дети, сироты и инвалиды, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Проводят в праздник и благотворительные акции, направлены на улучшение жизни детей. На средства, собранные в День защиты детей, взрослые стараются улучшить жизнь малышей во всем мире - подарить немного беззаботного и счастливого детства тем, кто при рождении или за годы своей недолгой жизни был его лишен.

© Sputnik / Levan Avlabreli Парк "Мзиури" в годовщину наводнения

Международный день защиты детей в Тбилиси, по традиции, отметят в обновленном парке "Мзиури" – гости праздника в течение четырех часов под открытым небом смогут наслаждаться кукольными представления, концертом детских студий, шоу иллюзионистов и выступлением диджеев.

В программе мероприятий – шествие драмеров, "веселые старты", цирковые представления, представление сказочных героев и многое другое. В парке "Мзиури" также состоится выставка-продажа детской литературы и предметов ручной работы. Сказки детям будут рассказывать популярные грузинские актеры.

Детей в праздник ждет сюрприз - в течение дня малышей бесплатно будут угощать сладостями.

Материал подготовлен на основе открытых источников