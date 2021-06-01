Какой сегодня церковный праздник: 1 июня 2021

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Патрикий Прусский
По церковному календарю 1 июня поминают cвятого Патрикия, епископа города Пруссы в Вифинии (Малая Азия), жившего в I веке.
Епископа, смело и открыто проповедовавшего учение Христа, доставили вместе с тремя пресвитерами Менандром, Акакием и Полисном на суд к правителю города. Юлий, который в то время уезжал на горячие источники лечиться, приказал христиан вести за собой, заключенных в железные оковы.
Правитель, омывшись в теплых источниках, принес жертву языческим богам и предложил узникам сделать тоже самое, угрожая пытками в случае отказа.
По приказу правителя, узникам, мужественно отвергших "любезное" предложение, отрубили головы. Произошло это около сотого года.
Калуф Египтянин
По церковному календарю 1 июня поминают мученика Калуфа Египтянина, пострадавшего при императоре Максимиане, соправителе Диоклетиана (284–305).
Родился будущий мученик в городе Фивы. Его схватили вовремя гонений христиан по приказу правителя города и жестоко пытали. Мученика долго истязали, но он мужественно перенес все пытки.
Когда Калуф отказался принести жертву языческим богам, его сожгли. Произошло это в 303 году.
Епископ Готфский
По церковному календарю 1 июня поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.
Родился будущий святитель благодаря усердной молитве родителей. Приняв рано постриг он отправился в Иерусалим, где три года путешествовал по святым местам.
В то время император Константин иконоборец (741-775) изгнал Готфского епископа, и готфские христиане стали просить cвятого Иоанна возглавить их епархию.
Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение cвятым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.
Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790 году.
Димитрий Донской
По церковному календарю 1 июня поминают благоверного князя Димитрия Донского, который посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.
Родился будущий cвятой в 1350 году и воспитывался святителем Алексием, митрополитом Московским. Князь сочетал в себе удивительные способности православного христианина и выдающегося полководца.
Дмитрий, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского, который воодушевив князя, послал ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).
Князь стал именоваться Донским за победу на Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался cвятой в 1389 году и похоронен в Архангельском соборе московского Кремля.
Именины
По церковному календарю 1 июня именины отмечают Анастасия, Александр, Антон, Василий, Валентин, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Матвей, Михаил, Николай, Павел и Сергей.
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