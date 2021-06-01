Какой сегодня церковный праздник: 1 июня 2021

По православному церковному календарю 1 июня 2021 отмечают день памяти святителя Патрикия, мученика Калуфа, преподобного Иоанна и князя Дмитрия

Sputnik Грузия рассказывает кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Патрикий Прусский

По церковному календарю 1 июня поминают cвятого Патрикия, епископа города Пруссы в Вифинии (Малая Азия), жившего в I веке.

Епископа, смело и открыто проповедовавшего учение Христа, доставили вместе с тремя пресвитерами Менандром, Акакием и Полисном на суд к правителю города. Юлий, который в то время уезжал на горячие источники лечиться, приказал христиан вести за собой, заключенных в железные оковы.

Правитель, омывшись в теплых источниках, принес жертву языческим богам и предложил узникам сделать тоже самое, угрожая пытками в случае отказа.

По приказу правителя, узникам, мужественно отвергших "любезное" предложение, отрубили головы. Произошло это около сотого года.

Калуф Египтянин

По церковному календарю 1 июня поминают мученика Калуфа Египтянина, пострадавшего при императоре Максимиане, соправителе Диоклетиана (284–305).

Родился будущий мученик в городе Фивы. Его схватили вовремя гонений христиан по приказу правителя города и жестоко пытали. Мученика долго истязали, но он мужественно перенес все пытки.

Когда Калуф отказался принести жертву языческим богам, его сожгли. Произошло это в 303 году.

Епископ Готфский

По церковному календарю 1 июня поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.

Родился будущий святитель благодаря усердной молитве родителей. Приняв рано постриг он отправился в Иерусалим, где три года путешествовал по святым местам.

В то время император Константин иконоборец (741-775) изгнал Готфского епископа, и готфские христиане стали просить cвятого Иоанна возглавить их епархию.

Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение cвятым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.

Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов – готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790 году.

Димитрий Донской

По церковному календарю 1 июня поминают благоверного князя Димитрия Донского, который посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от татаро-монгольского ига.

Родился будущий cвятой в 1350 году и воспитывался святителем Алексием, митрополитом Московским. Князь сочетал в себе удивительные способности православного христианина и выдающегося полководца.

© photo: Sputnik / Valery Shustrov Горельеф с храма Христа Спасителя. Посещение Дмитрием Донским Сергия Радонежского перед походом против татар.

Дмитрий, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского, который воодушевив князя, послал ему в помощь монахов-схимников Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю).

Князь стал именоваться Донским за победу на Куликовом поле в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался cвятой в 1389 году и похоронен в Архангельском соборе московского Кремля.

Именины

По церковному календарю 1 июня именины отмечают Анастасия, Александр, Антон, Василий, Валентин, Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Максим, Митрофан, Матвей, Михаил, Николай, Павел и Сергей.

Материал подготовлен на основе открытых источников