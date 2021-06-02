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Горящие свечи в церкви на панихиде

Какой сегодня церковный праздник: 2 июня 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 2 июня 2020 отмечают день памяти cвятых Фалалея, Александра, Астерия, Аскалона, Завулона и Сосанны

Sputnik Грузия рассказывает? кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Фалалей, Александр и Астерий

По церковному календарю 2 июня поминают cвятых Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру в царствование Нумериана (283-284).

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй, архивное фото
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К правителю города Эгеи, разославшего воинов разыскивать христиан, привели 18-летнего белокурого юношу, который смело признал Спасителя истинным Богом.

Жестокий правитель приказал палачам Астерию и Александру просверлить христианину голени, продеть веревку в отверстие и повесить вниз головой. Но по Божьему велению, они просверли и повесили вместо Фалалея обрубок дерева.

Правитель разгневавшись приказал отрубить головы нерадивым палачам, исповедовавшим христианство. После тщетных попыток просверлить голени cвятому, утопить его или скормить диким животным, он велел отрубить ему голову. Это произошло в 284 году.

Аскалон Антиохийский

По церковному календарю 2 июня поминают мученика Аскалона Антиохийского, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284–305).

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Будущий cвятой жил в III веке в Египте. Когда император издал указ преследовать христиан, правитель Арриан потребовал от Аскалона отречься. Мученика жестоко истязали, но он мужественно переносил все пытки.

Аскалон также предсказал правителю, что придет время и он сам признает Спасителя истинным Богом. Арриан лишь рассмеялся и приказал дальше истязать мученика.

Для устрашения христиан, живущих на другом берегу Нила, Арриан повез мученика туда, но внезапно лодка остановилась посередине реки и ничто не смогло ее сдвинуть с места. Тогда cвятой сказал Арриану, что поможет только его признание Спасителя истинным Богом.

Признание изумленного правителя сдвинуло лодку с места, но он, вскоре забыв о чуде, приказал казнить cвятого. Произошло это в 287 году.

Завулон и Сосанна

По церковному календарю 2 июня поминают преподобных Завулона и Сосанну – родителей равноапостольной Нино, крестительницы Грузии.

По церковному преданию преподобный Завулон был родственником Георгия Победоносца. "Некий вельможа, раб Божий Завулон" прибыл в Рим из Каппадокии во время мученичества cвятого Георгия. Он начал служить в царской армии и вскоре прославился как несравненный воин и удалой наездник.

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Завулон, победив в битве с франками, взял царя франков, его свиту и привел императору, который приговорил их к смертной казни. Пленные перед смертью изъявили желание принять крещение. Их крестным отцом стал Завулон и выпросил пощады своим крестникам у царя.

Почти все франки, благодаря заслугам преподобного, приняли крещение.

"Отец Завулон обратил франков мечом, а дочь – блаженная Нино – обратила грузин Животворящим Крестом", – пишет грузинский гимнограф-аноним Х века.

Завулон, поклонившись святыням Иерусалима, роздал свои трофеи нищим, а сам стал служить Патриарху Иерусалимскому Ювеналию, а затем женился на его сестре Сосанне. Супруги поселились в Каппадокии, где у них родилась дочь Нино.

Когда Нино исполнилось 12 лет, Завулон и Сосанна отправились в Иерусалим, где по благословению Патриарха Ювеналия Завулон удалился в пустыню, а Сосанна при храме Гроба Господня была поставлена диаконисой.

Именины

По церковному календарю 2 июня именины отмечают Алексей, Александр, Иосиф, Иван, Никита и Тимофей.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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