Какой сегодня церковный праздник: 3 июня 2021

По православному церковному календарю 3 июня 2020 отмечают день памяти cвятых Константина, Елены и других

По церковному календарю 3 июня чествуют Владимирскую икону Божьей Матери.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему Владимирскую икону Божьей Матери упоминают в церковном календаре 3 июня.

Святые Константин и Елена

По церковному календарю 3 июня поминают царя Константина и его мать – царицу Елену, живших в Римской империи на рубеже III и IV веков.

Царица Елена, исповедовавшая христианство, воспитала сына в Христовой вере, поэтому Константин не преследовал христиан, в отличие от других правителей того времени.

Перед одной из решающих битв, Константин горячо молил Господа даровать знамение, способное воодушевить его войско. Внезапно появился в небе крест с надписью: "Этим побеждай".

Император сразу же приказал на щитах своих воинов изобразить кресты и разгромил противника, несмотря на численный перевес врага. Вскоре он стал единолично править всей объединенной Римской империей.

Константин, чтобы избежать пагубного влияния язычества, столицу перенес из Рима, пережившего моральный упадок, в новый город, названный Константинополем. Император, помня наставления своей матери, всячески помогал христианам во время своего царствования, терпевшим гонения сотни лет.

Объявив христианство в империи господствующей религией, он много потрудился для распространения среди своих подданных веры Христовой. В этом деле ему помогала его мать – царица Елена.

© photo: Sputnik / Sergey Subbotin Фрагмент мозаики с изображением Иисуса Христа, императора Константина и императрицы Зои

Когда Константин пожелал найти Крест Господень, она отправилась в Иерусалим и приложила много усилий, чтобы найти его. Церковь это событие отмечает двунадесятым праздником – Воздвижение Креста Господня. Часть Креста, гвозди и шипы от тернового венца Елена привезла сыну в Рим.

Затем святые над местом страданий, погребения и воскресения Спасителя построили храм в честь Воскресения Христова. Храм, содержащий в себе Голгофу и Гроб Господень, является главным святым местом в Иерусалиме по сей день.

За заслуги и усердие к распространению христианской веры, церковь, приравняв Константина Великого и царицу Елену к апостолам, назвала их равноапостольными.

Владимирская

По церковному календарю 3 июня чествуют Владимирскую икону Божьей Матери, покровительницу России и русского народа, которая не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах.

Установили церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.

Полчища татар, приближаясь к Москве, разрушали города и села, уничтожали мирных жителей. Великий князь Василий, собирая войско, готовился к битве с татарами, а митрополит Московский Варлаам усердно молился вместе с жителями Москвы об избавлении от гибели.

© photo: Sputnik / Yuri Kaplun Репродукция иконы «Богоматерь Владимирская» из Успенского собора Московского Кремля

По преданию, татарскому хану было видение, в котором Божья Матерь, окруженная грозным войском, устремилась на их полки. В страхе татары бежали. Так была спасена Богоматерью столица русского государства.

Именины

По церковному календарю 3 июня именины отмечают Елена, Андрей, Касьян, Константин, Кирилл, Михаил и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников