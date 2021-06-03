Какой сегодня церковный праздник: 3 июня 2021

По церковному календарю 3 июня чествуют Владимирскую икону Божьей Матери.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему Владимирскую икону Божьей Матери упоминают в церковном календаре 3 июня.
Святые Константин и Елена
По церковному календарю 3 июня поминают царя Константина и его мать – царицу Елену, живших в Римской империи на рубеже III и IV веков.
Царица Елена, исповедовавшая христианство, воспитала сына в Христовой вере, поэтому Константин не преследовал христиан, в отличие от других правителей того времени.
Перед одной из решающих битв, Константин горячо молил Господа даровать знамение, способное воодушевить его войско. Внезапно появился в небе крест с надписью: "Этим побеждай".
Император сразу же приказал на щитах своих воинов изобразить кресты и разгромил противника, несмотря на численный перевес врага. Вскоре он стал единолично править всей объединенной Римской империей.
Константин, чтобы избежать пагубного влияния язычества, столицу перенес из Рима, пережившего моральный упадок, в новый город, названный Константинополем. Император, помня наставления своей матери, всячески помогал христианам во время своего царствования, терпевшим гонения сотни лет.
Объявив христианство в империи господствующей религией, он много потрудился для распространения среди своих подданных веры Христовой. В этом деле ему помогала его мать – царица Елена.
Когда Константин пожелал найти Крест Господень, она отправилась в Иерусалим и приложила много усилий, чтобы найти его. Церковь это событие отмечает двунадесятым праздником – Воздвижение Креста Господня. Часть Креста, гвозди и шипы от тернового венца Елена привезла сыну в Рим.
Затем святые над местом страданий, погребения и воскресения Спасителя построили храм в честь Воскресения Христова. Храм, содержащий в себе Голгофу и Гроб Господень, является главным святым местом в Иерусалиме по сей день.
За заслуги и усердие к распространению христианской веры, церковь, приравняв Константина Великого и царицу Елену к апостолам, назвала их равноапостольными.
Владимирская
По церковному календарю 3 июня чествуют Владимирскую икону Божьей Матери, покровительницу России и русского народа, которая не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах.
Установили церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.
Полчища татар, приближаясь к Москве, разрушали города и села, уничтожали мирных жителей. Великий князь Василий, собирая войско, готовился к битве с татарами, а митрополит Московский Варлаам усердно молился вместе с жителями Москвы об избавлении от гибели.
По преданию, татарскому хану было видение, в котором Божья Матерь, окруженная грозным войском, устремилась на их полки. В страхе татары бежали. Так была спасена Богоматерью столица русского государства.
Именины
По церковному календарю 3 июня именины отмечают Елена, Андрей, Касьян, Константин, Кирилл, Михаил и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников