Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2021

По православному церковному календарю, 4 июня 2021 отмечают день памяти Святых Василиска, Иоанна-Владимира и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Василиск

По церковному календарю 4 июня поминают мученика Василиска – племянника cвятого Феодора Тирона, пострадавшего за веру во время правления императора Максимиана (305-311).

Василиска во время гонения на христиан заточили в темницу. По преданию, Господь явился ему во сне и, ободрив мученика, пообещал Свою помощь. Тюремщики неоднократно видели, как по молитвам святого совершались чудеса. Поэтому отпустили его попрощаться с родными перед казнью.

Местный правитель узнав, что Василиск отпущен, страшно разгневался и выслал отряд за мучеником. На обратном пути к месту казни, по молитвам святого произошло множество чудес. По приказу правителя ему отрубили голову в 308 году.

Князь Сербский

По церковному календарю 4 июня поминают святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.

Родился будущий святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Благоверный князь был женат на Косаре, дочери болгарского царя Самуила.

После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015 году.

Супруга святого, Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.

Именины

По церковному календарю 4 июня именины отмечают Софья, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Михаил, Макар, Павел, Федор и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников