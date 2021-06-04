Спирулина: полезные свойства, противопоказания, потенциальный вред

Спирулина: сине-зеленная водоросль — уникальный натуральный продукт, который широко применяется в медицине и косметологии

Спирулина относится к биологически активным натуральным добавкам - продукт стал трендом и широко используется, соответственно знать о его полезных свойствах и противопоказаниях необходимо.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о полезных свойствах и противопоказаниях спирулины, а также какой потенциальный вред она может нанести.

Волшебная водоросль

Спирулина, обладающая высокой пищевой ценностью, способствует нормализации жизнедеятельности организма человека и при этом никаких противопоказаний практически не имеет.

Водоросль, благодаря своему биохимическому составу, широко применяется для профилактики различных болезней, а также для похудения и красоты.

Спирулину, обладающую множеством полезных свойств, еще ацтеки и другие индейские племена использовали в дальних походах как средство, утоляющее голод и повышающее физический тонус.

Культивируют спирулину по всему миру, но в естественных условиях добывают в озерах Чад и Цинхай. В естественном виде спирулина выглядит как тонкая зеленая ниточка спиралевидной формы - водоросль после переработки отправляют в торговые сети в виде таблеток, пасты или порошка.

Полезные свойства спирулины

Спирулина относится к роду цианобактерий – идеальное сочетание витаминов, минералов и аминокислот позволило водоросли занять в различных сферах почетное место.

Лекарственные свойства водоросли, содержащиеся в ее биологическом составе, полезны для всего организма и могут использоваться для общего улучшения здоровья.

В частности, витамины В2, В6 и В12 регулируют холестерин в крови, нормализуют обмен веществ и принимают активное участие в процессе творения крови.

Витамины Е и РР благотворно влияют на работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Содержание этих витаминов в спирулине намного больше, чем в мясной пище. В водоросли много легкоусвояемого железа, посему она прекрасный источник белка для вегетарианцев.

В состав спирулины входят следующие витамины и минералы: 50-70% белка; 6% липидов; 7-14% глюкидов; витамины А, В1, В2, В3, В6, В12, D, E, K, фолиевая кислота; марганец, медь, железо, цинк, селен, фосфор, кальций; омега-3, антиоксиданты и восемь незаменимых аминокислот для организма.

Спирулина также содержит фермент, который защищает организм от дегенеративных заболеваний, злокачественных новообразований и поддерживает здоровья организма.

Использование спирулины благоприятно воздействует на желудок, печень, толстую кишку, сердце, нервную систему; улучшает зрение; снижает уровень холестерина; лечит анемию и экзему, псориаз и ускоряет заживление ран; борется с раковыми клетками; поддерживает здоровье костей и зубов, за счет высокого содержания кальция (в 20 раз больше молока); эффективна при похудении – быстро и надолго насыщает организм, снижает аппетит.

Противопоказания и потенциальный вред

Несмотря на длинный список полезных свойств, спирулину принимать не рекомендуется детям до 3 лет, людям с гипертиреозом, из-за высокого содержания йода, а также тем, у кого проблемы с почками. Желательно перед приемом препарата проконсультироваться с врачом, так как у кого-то может быть просто индивидуальная непереносимость некоторых компонентов, входящих в состав пищевой добавки, или аллергическая реакция.

Спирулина побочных эффектов обычно не вызывает, хотя бывает вздутие живота, боль в желудке, диарея, сыпь и зуд, головная боль и легкое головокружение, из-за особенностей продукции определенных торговых марок.

Причинить вред может спирулина, выращенная в коммерческих целях в плохих экологических условиях и без должного очищения вод. В частности, некачественный продукт может вызвать боль в желудке, тошноту, рвоту, слабость, тахикардию.

Поэтому, прежде чем приобрести продукт, будь то таблетки или порошок, удостоверьтесь, что производитель сертифицирован и произвел действительно хорошую продукцию.

Материал подготовлен на основе открытых источников