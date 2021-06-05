01:40 05 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Зарайский кремль

Какой сегодня церковный праздник: 5 июня 2021

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (724)
335240
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251931949.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210605/245473957/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-iyunya-2021.html

По православному церковному календарю 5 июня 2021 отмечают день памяти святителя Михаила, преподобномученика Михаила и преподобной Евфросинии

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Михаил Синадский

По церковному календарю 5 июня поминают святителя Михаила Синадского, жившего на рубеже VIII-IX веков в Византийской империи.

С юных лет будущий епископ стремился к монашеской жизни. Рано приняв постриг в обители на южном берегу Черного моря, он все послушания исполнял с усердием.

Православный календарь на 2021 год
© Sputnik
Православный календарь 2021 по месяцам

Однажды летом он был в поле на работах. День выдался очень жаркий. Люди изнемогали от жажды, но источники иссякли, так как дождей давно не было. Пустой медный сосуд, по молитве Михаила, наполнился водой, которой хватило всем.

За мудрость и праведную жизнь его рукоположили в епископы города Синад. Святителя уважали все, в том числе и византийские императоры. Он был участником Седьмого Вселенского Собора.

В 813 году на византийский престол взошел Лев Армянин – иконоборец. Император, считавший поклонение иконам равнозначным поклонению идолам, начал преследовать всех священнослужителей и мирян, кто хранил cвятые образы и перед ними молился.

Епископ противостоял мужественно еретикам, обличая их заблуждения. За непокорность святителя сослали. Он умер в заточении через восемь лет в 821 году. Мощи святителя хранятся на святой горе Афон.

Черноризец

По церковному календарю 5 июня поминают преподобномученика Михаила черноризца, жившего в IX веке.

Родился будущий преподобномученик в христианской семье в городе Эдесса (Месопотамия). После смерти родителей, раздав оставшееся имущество бедным, он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Православный календарь 2021: праздники, посты, родительские субботы

Иерусалим был захвачен мусульманами, поэтому преподобномученик поселился в монастыре Святого Саввы в Палестине. Однажды его послали в Иерусалим из монастыря продавать изделия иноков. Евнуху мусульманской царицы Сеиды монастырские изделия понравились, и он привел инока к своей госпоже. Молодой монах приглянулся царице, и она попыталась склонить его к греховной связи.

Отвергнутая повелительница, разгневавшись, велела монаха избить палками, а потом выставила перед царем врагом магометанства. Царь, в свою очередь, тщетно убеждал инока принять магометанскую веру, а потом велел отрубить ему голову.

Игуменья Полоцкая

По церковному календарю 5 июня поминают преподобную Евфросинию, игуменью Полоцкую (в миру Предслава) – покровительницу женского монашества в Русской церкви.

С детских лет Предислава, дочь князя Георгия Всеславича, отличалась любовью к книжному учению и молитве. Отказавшись выйти замуж, она приняла постриг с именем Евфросиния.

Вербное воскресенье в столице Грузии в условиях карантина. Верующие с вербой соблюдают дистанцию в храме Кашвети
© Sputnik / STRINGER
Илия Второй: каждый должен найти свой путь

По благословению Полоцкого святителя Илии, она жила при Софийском соборе и занималась переписыванием книг. Примерно в 1128 году монахиня по поручению епископа Илии отправилась в Сельцо, устроить женский монастырь. В Спасо-Преображенской обители она обучала девушек переписыванию книг, шитью и иным ремеслам.

Усилиями преподобной в 1161-м построили собор, сохранившийся до наших дней. Основала преподобная Евфросиния и Богородицкий мужской монастырь, в который Константинопольский Патриарх Лука, по ее просьбе, послал копию с чудотворной Ефесской иконы Божьей Матери.

Перед смертью она отправилась в паломничество по святым местам с сестрой Евпраксией и племянником Давидом. Евфросиния мирно скончалась в русском монастыре Пресвятой Богородицы в Иерусалиме в 1173 году.

Именины

По церковному календарю 5 июня именины отмечают Евфросиния, Мария, Александр, Андрей, Афанасий, Леонтий и Михаил.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (724)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться