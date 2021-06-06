Какой сегодня церковный праздник: 6 июня 2021

По православному церковному календарю 6 июня 2021 отмечают день памяти мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других

По церковному календарю 6 июня поминают преподобных Симеона и Никиту. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Мелетий, Стефан, Иоанн и другие

По церковному календарю 6 июня поминают мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 1 218 воинов с их женами и детьми.

Мелетий, во время царствования римского императора Антонина Гелиогобала (218-222), был военачальником Галатийской области. Будучи христианином он молился, чтобы Господь положил конец заблуждению язычников. Испугавшись молитвы святого, бесы, населявшие языческие капища, вошли в собак и своим воем наводили страх на местных жителей.

Мелетий со своими воинами, уничтожив взбесившихся собак, разрушил капища. За это его схватили и привели на суд правителя Максимиана. Христианина, отказавшегося принести жертвы идолам, подвергли жестоким пыткам, во время которых он скончался.

Стефана и Иоанна – трибунов полка, признававших истинным Богом Спасителя, обезглавили. Вслед за ними обезглавили остальных воинов, объявивших себя христианами, вместе с женами и детьми.

По приказу правителя вместе с другими были сожжены Феодор и Фавст. По некоторым источникам, в 218 году погибло 1 218 человек, по другим – более 11 тысяч.

Серапион, родом из Египта, был свидетелем гибели мучеников. Видя с каким мужеством умирают за Спасителя, уверовал во Христа. За это его посадили в темницу, где Ангел Божий посвятил его в епископа.

Симеон Дивногорец

По церковному календарю 6 июня поминают преподобного Симеона Столпника, Дивногорца.

Родился будущий святой в Антиохии (Сирия). Еще до рождения сына, мать его – святая Марфа – пообещала ребенка отдать на служение Богу. Симеон потерял отца в шесть лет и вскоре после этого ушел в пустыню.

В уединенную обитель, по преданию, мальчика привел ангел, настоятель которой игумен Иоанн принял мальчика с любовью. Старец был столпником – он непрерывно молился на высокой башне, открытой всем ветрам.

С разрешения игумена мальчик тоже стал столпником, приняв постриг, он взошел на столп, возведенный неподалеку для него, а с годами увеличивал его высоту.

Он горячо молил ниспослать ему Святой Дух, и Господь услышал молитвы подвижника. Дух Святой, по преданию, сошел на Симеона в виде горящей свечи, и он постиг Божественную Премудрость.

К подвижнику приходили за ответами на богословские вопросы и наставлениями о духовной жизни. После смерти настоятеля монастыря, Симеон, переселившись на Дивную Гору, основал свою обитель и продолжил жизнь столпника – читал Священное Писание и молился. Скончался он в 75 лет, из них 68 святой провел на столпе.

Переславский чудотворец

По церковному календарю 6 июня поминают преподобного Никиту Столпника, Переславского чудотворца.

Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском, заведовал сбором налогов. По приказу князя Юрия Долгорукого в 1152 году начали грандиозную перестройку города, и на него легла миссия собрать с жителей "усиленную дань".

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev Переславль-Залесский

Забирая деньги для государства и себя лично, он доводил иногда людей до разорения. Изменилась его жизнь радикально после того, как он услышал в церкви отрывок из книги Исайи, где пророк поучает отказавших от злых деяний, научиться делать добро – спасать угнетенных, а также защищать сирот и вдов.

Раскаявшись, Никита, по благословению настоятеля церкви, взял сразу на себя несколько подвигов – столпничество и ношение вериг (железные цепи), которые стали причиной его смерти.

© photo: Sputnik / Alexey Bushkin Никитская церковь во Владимире, храм сооружен на средства купца Семена Лазарева в честь святого Никиты Столпника

Железные цепи, отполировавшись о тело подвижника, блестели как драгоценный металл. Разбойники посчитали, что подвижник носит тайком на себе сокровища, убили его, а тяжелые цепи тащили до Волги, но когда убедились, что это обычное железо – выкинули в реку.

Именины

По церковному календарю 6 июня именины отмечают Ксения, Григорий, Иван, Никита, Степан, Семен и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников