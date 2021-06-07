Какой сегодня церковный праздник: 7 июня 2021

По православному церковному календарю 7 июня 2021 празднуют Третье обретение главы Иоанна Предтечи и поминают священномученика Ферапонта и архиепископа Иннокентия

Sputnik Грузия рассказывает, кем была обретена глава Иоанна Предтечи и почему эти святые упоминаются в церковном календаре.

Обретение главы Крестителя

По церковному календарю 7 июня празднуют Третье обретение главы святого пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи, примерно в 850 году. Первое произошло в IV веке, а Второе – в 452-м.

Главу Иоанна Предтечи унесли из Константинополя в город Эмесу, во время волнений, связанных со ссылкой святителя Иоанна Златоуста. Затем во время набегов сарацин (примерно 810-820-м), ее перенесли в Команы и скрыли в земле в период иконоборческих гонений.

После восстановления иконопочитания патриарху Игнатию (847-857) в видении во время ночной молитвы было указано место, где глава Иоанна Предтечи скрыта.

Об этом патриарх сообщил императору, который послал в Команы посольство. Глава Крестителя была обретена в третий раз, в указанном первосвятителем месте. Позже ее вновь перенесли в Константинополь и положили в придворной церкви 7 июня по новому стилю.

Епископ Сардийский

По церковному календарю 7 июня поминают священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284-305).

Преподобный был епископом города Сардиса (Малая Азия) – он крестил многих язычников и наставлял христиан города. Святителя схватили, когда начались гонения христиан, и доставили к правителю Юлиану.

Епископа, отказавшегося отречься от своей веры, бросили в темницу и пытали. Затем водили по разным городам в оковах и для устрашения других христиан публично истязали.

Как-то, привязав священномученика к сухим кольям, долго избивали – святитель, не выдержав пыток и скончался. В этот момент, колья, к которым мученик был привязан, дали ростки и превратились в большие деревья.

Листья этих деревьев, по преданию, обретя целебные свойства, исцелили многих, обращавшихся к священномученику с искренней молитвой.

Архиепископ Херсонский и Таврический

По церковному календарю 7 июня поминают святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического.

Родился будущий святитель Иннокентий (в миру Иван Борисов) в семье священника в городе Ельце Орловской губернии в 1800 году.

Окончив первым магистром Киевскую духовную академию в 1823-м, 23-летний Иван был назначен на должность инспектора и профессора церковной истории в Санкт-Петербургской духовной семинарии. А через два-три месяца стал ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища.

В сан архиепископа его возвели в 1845 году, а через три года назначили в Херсоно-Таврическую епархию, во время управления которой хотел в Крыму восстановить разрушенные татарами древние христианские памятники и основать свой "Русский Афон".

Владыку, обладавшего необыкновенным проповедническим талантом, впоследствии назвали "русским Златоустом". Кроме проповедей он оставил много научных произведений и переводов.

Здоровье архипастыря надломили усиленные труды и тревоги. Он заболел в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и скончался в Херсоне, на обратном пути в Одессу в 1857-м.

Именины

По церковному календарю 7 июня именины отмечают Елена, Иван, Иннокентий и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников