Кольцеобразное солнечное затмение 2021: где и когда наблюдать

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит по диску Солнца, но оказавшись меньше него в диаметре, не может скрыть его полностью. В результате, во время максимальной фазы затмения, вокруг черного диска Луны образуется ослепительно-яркое огненное солнечное кольцо.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда, где и как наблюдать кольцеобразное солнечное затмение в 2021-м.

Где и когда наблюдать

Максимальная фаза кольцеобразного солнечного затмения наступит 10 июня в 14:42 по тбилисскому времени. В максимальной фазе тень от Луны закроет Солнце более чем на 99%. Продолжительность кольцеобразного затмения составит 3 минуты 51 секунду, а общая – менее двух часов.

Фазы кольцеобразного солнечного затмения смогут наблюдать в 60 странах, в том числе на севере Канады, в Гренландии, в Европе, Азии и Северной Америке, России, Грузии, Украине и СНГ. Начнется затмение в Америке и закончится на Дальнем Востоке.

По словам астрофизиков, после того, как светило спрячется за диском Луны, Земля в темноту не погрузится. Более того, если не знать, в котором часу нужно наблюдать ту или фазу затмения, то в некоторых странах его можно и не заметить.

Как наблюдать

На Солнце смотреть невооруженным глазом без специальных средств защиты нельзя ни в коем случае. Не говоря уже о том, чтобы наблюдать через бинокль или телескоп – можно серьезно повредить зрение или полностью ослепнуть.

Наблюдать кольцеобразное, как и любое другое солнечное затмение, нужно через специальные астрономические очки, внешне похожие на очки для просмотра 3D-фильмов.

© REUTERS / Hamad I Mohammed Наблюдение за частичным солнечным затмением в Бахрейне

Наблюдать через солнечные очки, пропускающие слишком много света, так же не следует. Специалисты советуют наблюдать через более "жесткие" фильтры, пропускающие десяти- и даже стотысячную долю солнечного света.

Например, сварочные маски, магнитные диски дискеток, закопченное стекло, рентгеновские фотоснимки или засвеченную фотопленку.

Материал подготовлен на основе открытых источников