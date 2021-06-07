Что нельзя делать во время солнечного затмения 10 июня: приметы и ритуалы

С давних пор солнечные и лунные затмения вызывали у людей суеверный ужас - они считали природные явления предвестниками разрухи, голода, болезней и войн и пытались защитить себя разными ритуалами. Несмотря на то, что эти и другие астрономические события наука давно и подробно разъяснила, люди продолжают верить в приметы и проводить ритуалы во время затмений.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в период солнечного затмения 10 июня, а также о приметах, суевериях и ритуалах, связанных с космическим явлением.

Народные приметы

Народные приметы про солнечное затмение противоречивы – одни предсказывают негативные последствия, другие являются хорошим признаком.

Например, попасть под дождь в день солнечного затмения или просто разлить воду - хорошая примета. А подвернуть ногу или сломать каблук в этот день – плохая примета, предсказывающая неприятности.

По приметам, урожай, в год, когда происходит солнечное затмение, бывает скудный, да и плохо хранится.

Хорошая примета предлагать руку и сердце в солнечное затмение, когда еще видны солнечные лучи, не скрывшиеся за Луной. Затмение в этот момент похоже на кольцо с сияющим алмазом, и считается, что девушка не сможет отказаться от такого изысканного предложения.

Солнечное затмение во время сражения считалось плохой приметой, а избавиться от всего старого – хорошей.

Что нельзя делать

В период затмений, по статистике, учащаются дорожно-транспортные происшествия. Исходя из этого, нельзя 10 июня отправляться в длительные путешествия и долгое время управлять транспортным средством.

В период затмений возрастает число конфликтов и разводов, поэтому нельзя 10 июня поддаваться желанию конфликтовать и выяснять отношения.

Pixabay / RewrZ Солнечное затмение

Нельзя начинать в период солнечного затмения что-то новое - дела могут идти хорошо, а в определенный момент удача отвернется и начатое невозможно будет продолжить из-за множества факторов.

Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять имидж и тратить деньги на первые попавшиеся вещи, потому что любое действие будет отражаться на удаче, благосостоянии и здоровье.

Ритуалы

Люди верили, что во время солнечного затмения специальными ритуалами можно изменить свою судьбу, поэтому ждали астрономическое явление и соответственно к нему готовились.

Чтобы нейтрализовать негативное действие солнечного затмения, специалисты рекомендуют проводить следующий ритуал: принимать контрастный душ за три дня до затмения утром и вечером в течение 10 минут. При этом, мужчины должны начинать и заканчивать обливаться холодной водой, а женщины – горячей.

© REUTERS / Nacho Doce Женщины принимают душ на искусственном пруду в северном пригороде Рио-де-Жанейро, Бразилия

Эти дни желательно провести в спокойной обстановке, собраться с мыслями и подвести итоги. Также хорошо в это время избавляться от вредных привычек, заболеваний, от старых, изживших себя отношений, негативных эмоций, страхов и так далее.

Перед затмением также желательно исключить из своего рациона животную пищу, орехи и семечки.

Ритуал на очищение

Десятого июня, за час до солнечного затмения выпейте стакан холодной воды, желательно родниковой или колодезной, и подумайте о том, от чего вы хотите очиститься. За десять минут до затмения посмотритесь в зеркало, затем закройте глаза и мысленно посмотрите в воображаемом зеркале на свое отражение.

Подумайте, что всеми отрицательными чертами и заболеваниями обладаете не вы, а ваше отражение. Потом представьте, что ваш "двойник" уходит в глубину зеркала и растворяется вдалеке. Завершаете ритуал, мысленно отпуская все проблемы и тревоги.

Еще один ритуал на очищение можно провести с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы пламя свечи находилось на уровне лба между бровями. Сконцентрируйтесь и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Продолжайте ритуал до тех пор, пока на душе не почувствуете облегчение, и загасите свечу пальцами.

Материал подготовлен на основе открытых источников