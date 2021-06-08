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Горящие свечи в храме. Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина

Какой сегодня церковный праздник: 8 июня 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Календарь религиозных праздников (725)
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По православному церковному календарю 8 июня 2021 отмечают день памяти апостолов от 70-и Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены и преподобного Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминается в церковном календаре.

Карп и Алфей

По церковному календарю 8 июня поминают апостолов от 70-и Карпа и Алфея.

Святой Карп был учеником и спутником апостола Павла. О нем первоверховный упоминает в послании к Тимофею как о человеке, в доме которого в Троаде (Малая Азия) оставил книги и фелонь (верхнее богослужебное облачение).

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© Sputnik / STRINGER
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Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской, зная его как добродетельного человека, обладающего возвышенной чистотой ума.

Ученик Павла проповедовал Евангелие на острове Крит, где его посетил Дионисий Ареопагит. Святой Дионисий в своих воспоминаниях рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.

Он принял мученическую смерть во время гонения христиан при императоре Нероне. По другим источникам он мирно скончался в Берии.

Алфей, входивший в число 70-и апостолов, происходил из галилейского города Капернаума. Он был отцом Иакова Алфеева и Левия Матфея – учеников Спасителя из числа двенадцати.

Аверкий и Елена

По церковному календарю 8 июня поминают мучеников Аверкия и Елену. По преданию, они также были детьми апостола Алфея.

Аверкия за исповедание веры в Иисуса привязали среди пчельника нагим, и он мученически умер от укусов пчел. А Елену, сестру его, забили до смерти камнями.

Иоанн Психаит

По церковному календарю 8 июня поминают преподобного Иоанна Психаита, исповедника, жившего в конце VIII - начале IX века.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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С юных лет оставив мир, он принял постриг в Психаитской лавре, расположенной рядом с Константинополем. Преподобный за праведную жизнь и спасительные подвиги получил от Господа дар исцелять болезни и изгонять бесов.

В тот период свирепствовало иконоборчество, а почитателей cвятых икон жестоко преследовали. Преподобного на допросе принуждали письменно отречься, вместо этого он обличил гонителей, назвав еретиком императора Льва Исавра (717-741).

Преподобного за это сослали. Он скончался в ссылке, претерпев много бедствий от иконоборцев.

Именины

По церковному календарю 8 июня именины отмечают Елена, Александр, Иван, Георгий, Карп и Макар.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (725)

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