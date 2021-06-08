Какой сегодня церковный праздник: 8 июня 2021

По православному церковному календарю 8 июня 2021 отмечают день памяти апостолов от 70-и Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены и преподобного Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминается в церковном календаре.

Карп и Алфей

По церковному календарю 8 июня поминают апостолов от 70-и Карпа и Алфея.

Святой Карп был учеником и спутником апостола Павла. О нем первоверховный упоминает в послании к Тимофею как о человеке, в доме которого в Троаде (Малая Азия) оставил книги и фелонь (верхнее богослужебное облачение).

Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской, зная его как добродетельного человека, обладающего возвышенной чистотой ума.

Ученик Павла проповедовал Евангелие на острове Крит, где его посетил Дионисий Ареопагит. Святой Дионисий в своих воспоминаниях рассказывает о чудесном видении апостолу Карпу.

Он принял мученическую смерть во время гонения христиан при императоре Нероне. По другим источникам он мирно скончался в Берии.

Алфей, входивший в число 70-и апостолов, происходил из галилейского города Капернаума. Он был отцом Иакова Алфеева и Левия Матфея – учеников Спасителя из числа двенадцати.

Аверкий и Елена

По церковному календарю 8 июня поминают мучеников Аверкия и Елену. По преданию, они также были детьми апостола Алфея.

Аверкия за исповедание веры в Иисуса привязали среди пчельника нагим, и он мученически умер от укусов пчел. А Елену, сестру его, забили до смерти камнями.

Иоанн Психаит

По церковному календарю 8 июня поминают преподобного Иоанна Психаита, исповедника, жившего в конце VIII - начале IX века.

С юных лет оставив мир, он принял постриг в Психаитской лавре, расположенной рядом с Константинополем. Преподобный за праведную жизнь и спасительные подвиги получил от Господа дар исцелять болезни и изгонять бесов.

В тот период свирепствовало иконоборчество, а почитателей cвятых икон жестоко преследовали. Преподобного на допросе принуждали письменно отречься, вместо этого он обличил гонителей, назвав еретиком императора Льва Исавра (717-741).

Преподобного за это сослали. Он скончался в ссылке, претерпев много бедствий от иконоборцев.

Именины

По церковному календарю 8 июня именины отмечают Елена, Александр, Иван, Георгий, Карп и Макар.

Материал подготовлен на основе открытых источников