Солнечное затмение 10 июня 2021: значение в астрологии, знаки зодиака

Кольцеобразное солнечное затмение пройдет 10 июня 2021 года под знаком Близнецов и завершит первый коридор затмений этого года, который начался две недели назад

Точка затмения в астрологии будет находиться в соединении с ретроградным Меркурием, а значит основные сферы жизни, которые она затронет – это поездки, образование, общение и взаимоотношения с другими людьми. Влияние затмений, как уверяют астрологи, ощущается на всем земном шаре, несмотря на то, что обычно они хорошо видны только в отдельных географических регионах.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о значении солнечного затмения в астрологии, какие советы дают астрологи, чтобы смягчить негативное воздействие астрономического явления и как повлияет оно на знаки зодиака.

Значение в астрологии

Солнечное затмение в астрологии может принести как положительные, так и отрицательные изменения. В первую очередь влияние солнечного затмения сказывается на тех, в чьих знаках оно пройдет. Например, кольцеобразное солнечное затмение пройдет 10 июня под знаком Близнецов.

По астрологии кольцеобразное солнечное затмение 10 июня поможет избавиться от ненужного в вашей жизни. Энергетика этого дня поможет запустить новые жизненные процессы – в этот период стоит ожидать позитивных перемен в жизни.

Главное – проявлять активность и не упустить шанс, который будет предоставлен вам судьбой. Период солнечного затмения подходит и для поиска родственных душ – возможно, вы встретите свою вторую половинку. А вот делать поспешные выводы и принимать жесткие решения в отношениях с близкими и друзьями астрологи не советуют – важно все взвесить и обдумать.

Главное сохранять в этот период позитивный настрой и оптимистичный взгляд на жизнь – с такими установками перенести солнечное затмение по астрологии будет намного легче физически и ментально.

Как повлияет затмение на знаки зодиака?

Солнечное затмение активирует у Овнов проблемы с родственниками, неприятности в поездках, сплетни, но знак зодиака, выдержавший испытание затмением, укрепит свое положение и совершит переход на новый уровень.

Солнечное затмение негативно повлияет на финансовую сторону жизни Тельцов, но знак зодиака сможет избежать материальных проблем, если воздержится от крупных покупок в этот период.

Близнецам в период июньского солнечного затмения, чтобы избежать неприятностей, нужно воздержаться от излишнего любопытства, желания попробовать что-то запретное и не вести себя как инфантильный ребенок.

Во время затмения, рожденные под знаком Рака будут преувеличивать опасности, ощущать необъяснимые страхи, вести себя пассивно и безынициативно.

Львам астрологи не советуют что-либо планировать в солнечное затмение, так как все произойдет с точностью до наоборот. Этому знаку зодиака нужно проявить осторожность в эти дни, чтобы не потерять друзей, авторитет и поддержку со стороны спонсоров.

Девы в дни затмения столкнутся с переменами как положительными, так и негативными – представителей знака зодиака может ожидать замужество или развод, конфликты с родителями, мужем, начальником, потеря работы и так далее.

Конфликты ждут в солнечное затмение и Весов. У представителей знака зодиака возможны проблемы с учебой, неудача в судебных делах, ссора с чиновниками и государственными органами, банкротство, травма или болезнь во время поездки и так далее.

Скорпионам необходимо обратить внимание на проблемы со здоровьем. Негативное влияние затмения может вызвать материальные потери, несчастные случаи, в том числе аварии, затопление квартиры, неожиданные финансовые и налоговые проверки.

© REUTERS / Amir Cohen Наблюдение за частичным солнечным затмением в Израиле

Перемены в жизни произойдут и у Стрельцов. Знак зодиака ждет знакомство с будущим партнером, регистрация брака, активная общественная работа, поддержка влиятельного человека, решение любых юридических вопросов. В перечисленных выше сферах жизни могут происходить и негативные моменты.

У Козерогов повышается вероятность ухудшения условий труда, конфликты с начальником или коллегами по работе, увольнения и проблемы со здоровьем.

Водолеи в солнечное затмение могут влюбиться, выйти замуж, забеременеть, отправиться в важное путешествие, начать активно заниматься спортом, открыть для себя новое хобби и даже выиграть в лотерею. Но все перечисленные события могут произойти и в негативном ключе.

Перемены у рожденных под знаком зодиака Рыбы коснутся любых семейных дел, приобретения или решения вопросов с недвижимостью, также здоровья родителей и всех членов семьи.

Материал подготовлен на основе открытых источников