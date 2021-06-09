Какой сегодня церковный праздник: 9 июня 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Феодора и Дидим

По церковному календарю 9 июня поминают девицу Феодору и воина Дидима, пострадавших в городе Александрии за веру при императоре Диоклетиане (284-305).

Феодора, представ перед правителем Александрии, бесстрашно исповедала себя христианкой. На вопрос правителя, почему она не вышла замуж, дева ответила, что осталась девственницей, посвятив себя Богу.

Повелев отвести деву в темницу, правитель дал ей на размышления три дня, угрожая отдать ее в блудный дом. Время истекло, но девица своего мнения не изменила, и ее отдали в блудный дом, где развратники спорили, кто первым войдет к нее.

Воин Дидим, ворвавшись в блудный дом, разогнал испуганных развратников и спас деву. Воина-христианина за это осудили на смерть – ему и Феодоре отрубили головы, а тела мучеников сожгли. Произошло это примерно в 303 или 304 году.

Ферапонт Можайский

По церковному календарю 9 июня поминают преподобного Ферапонта Можайского.

Родился будущий cвятой в дворянской семье Поскочиных в Волоколамске в 1337 году. Постриг принял в 40 лет в московском Симоновом монастыре, где сблизился с Кириллом Белозерским, другим известным деятелем русского монашества. Подвижники вместе слушали наставления cвятого Сергия Радонежского, посещавшего несколько раз их обитель.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev Собор Рождества Богородицы Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря

Преподобные поселились на Вологодчине (Белозерский край), где некоторое время жили вместе. Потом Ферапонт по взаимному согласию перешел на новое место и основал монастырь, названный впоследствии в его честь.

Отказавшись стать настоятелем обители, он всячески содействовал ее устройству. К нему приходили за наставлением и советом как монахи, так и миряне, но сам Ферапонт со всеми сомнениями обращался всегда к своему другу Кириллу Белозерскому.

Князь Андрей – сын Дмитрия Донского, в начале XV века попросил cвятого основать монастырь в Можайске. Преподобный прожил 18 лет и похоронен в созданной им же Лужецкой обители.

Именины

По церковному календарю 9 июня именины отмечают Анастасия, Федора, Давид, Иван, Иона, Леонтий, Леонид, Нил, Петр и Ферапонт.

Материал подготовлен на основе открытых источников