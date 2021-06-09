Вознесение Господне 2021: история, традиции, что нельзя делать

Вознесение Господне в 2021 году отпразднуют 10 июня – это один из 12 главных праздников православной церкви

Церковь на Вознесение Господне вспоминает евангельские события, повествующие о последнем времени пребывания Спасителя на земле после Его Воскресения – Иисус в этот период завершает дела, ради которых пришел на землю, и возносится к своему Отцу.

© Sputnik / STRINGER Религия и православие. Иисус Христос

Постоянной даты празднования Вознесения Господня в церковном календаре не имеет – торжество отмечают на сороковой день после Пасхи. Светлое Воскресение Христово православные в 2021 году отметили 2 мая.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете об истории и традициях праздника, а также о том, что нельзя делать в Вознесение Господне.

История праздника

День Вознесения христиане праздновали с самой глубокой древности, а как великий праздник – с IV века. По учению церкви, Вознесением Господним завершилось земное пребывание и служение Бога-Сына.

Книга Деяний святых апостолов повествует, что Иисус после своего Воскресения являлся своим ученикам в течение сорока дней и говорил им о Царствии Божьем.

На сороковой день Спаситель, собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую. Там повелев ученикам не расходиться, Христос поведал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив апостолов, Сын Божий вознесся на небо.

© Sputnik / STRINGER Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках

Когда Спасителя скрыло светлое облако, ученикам явились два ангела и сказали, что Господь снова придет на землю так же, как Его видели восходящим на небо. Апостолы, поклонившись вознесшемуся Учителю, вернулись в Иерусалим, где об увиденном рассказали людям, и тогда все поняли, что смерть – это лишь переход души в другой мир, где ее ожидает Господь и избавит от пороков и соблазнов.

Широкое празднование Пасхи завершается Вознесением Господним, поэтому православное торжество называют также "отданием Пасхи". На Елеонской горе, на большом камне, на котором стоял Иисус перед вознесением, остались следы ног Спасителя. Один из них, вырубив, увезли как драгоценную святыню, а второй – остается там и поныне.

Традиции праздника

Праздник по традиции отмечают всей семьей. На Вознесение Господне по традиции ходят в церковь помолиться о здравии и благополучии. Считается, что Господь перед тем, как вознестись на небо, выслушивает просьбы людей и исполняет их. При этом нельзя просить о богатстве и достатке. Если посетить церковь не удается, можно помолиться и дома.

По традиции на Вознесение Господне просят прощение у всех, с кем в ссоре, и сделать это нужно от всего сердца.

Со стародавних времен сохранилась традиция ходить в гости на Вознесение Господне к родным и близким, и дарить испеченные из пшеничного теста "лесенки" на меду и с сахарными узорами, символизирующие путь на небо.

На Вознесение Господне хозяйки по традиции пекут пироги с начинкой из зеленого лука и хлеб, продолговатой формы, которые освящают в храме. Хлеб называют "лесенкой", потому что из теста формируют семь полос-ступенек, символизирующих семь небес, которые выкладывают в верхней части каравая.

По традиции в праздник Вознесения Господня также пекут блины, варят яйца и жарят яичницу.

В праздник, по сложившейся веками традиции, вспоминают умерших. Люди в старину верили, что с Пасхи по Вознесение открыты врата рая и ада, и миры объединяются, то есть прекращаются муки грешников и они веселятся вместе с праведниками.

Легенда гласит, что с Пасхи по Вознесение Иисус гуляет по миру в облике нищего, поэтому люди в этот период стараются относиться к нищим с большим вниманием. По той же причине, следят особенно тщательно за чистотой улиц – люди верят, что все сорок дней по Земле ступает нога Спасителя, заставляя оживать природу. Этим они объясняют, что к Вознесению Господня все вокруг зелено и цветет.

Что нельзя делать

На Вознесение Господне нельзя заниматься тяжелой работой. По приметам в этот день даже куры не несутся. Если курица снесла яйцо, это значит, что ее хозяев ждет большая радость. По старинной традиции снесенное яйцо заговаривали на удачу и хранили на чердаке, для защиты дома от бед, а членов семьи – от порчи, сглаза и болезней.

Нельзя на Вознесение также убирать и стирать – праздник желательно посвятить размышлениям о Господе и молитвам. Нельзя на Вознесение Господне плевать на землю и выносить мусор – считается, что в праздник Спаситель продолжает свой земной путь по дорогам.

© Sputnik / STRINGER Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках

Отпевать усопших на Вознесение Господне тоже нельзя, поэтому панихиды в церквях в торжество не служат. Нельзя произносить на Вознесение "Христос Воскрес", потому что в этот день выносят и прячут Плащаницу, которая пребывала все 40 дней на церковном Престоле.

На Вознесение Господне, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ругаться, завидовать, сквернословить или кому-то желать зла. Чревоугодию и пьянству в праздник также предаваться нельзя.

В Вознесение Господне, которое всегда выпадает на четверг, поста в еде нет, но венчаться, как и накануне торжества, нельзя, так как по большим праздникам венчаний не бывает.

Материал подготовлен на основе открытых источников