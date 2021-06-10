Летнее солнцестояние: когда наступит самый длинный день в 2021 году?

Летнее солнцестояние или астрономическое лето наступает обычно в Северном полушарии в июне – 20 или 21 числа

Солнце в день летнего солнцестояния поднимается над горизонтом на наибольшую высоту и остается там дольше всего, поэтому жителей Северного полушария в июне ожидает самый длинный день и самая короткая ночь.

Соответственно, многих интересует, когда наступит летнее солнцестояние или самый длинный день в 2021 году.

Когда самый длинный день в 2021?

День летнего солнцестояния или астрономическое лето в Северном полушарии в 2021 году наступит 21 июня в 07:31 по тбилисскому времени - самый длинный день в году продлится 17 часов и 33 минуты.

Летнее солнцестояние наступает 20 июня только в високосные годы.

Название астрономического событие возникло в результате того, что полуденные высоты Солнца в небе чуть ли неизменны – светило, до и после солнцестояния, почти не меняет склонения в течение нескольких дней.

Затем небесное светило начинает опускаться к югу и световой день медленно уменьшается.

День летнего солнцестояния с древних времен многие народы считали важным событием и широко праздновали, поэтому с ним связаны многочисленные обряды, приметы и гадания, которые сохранились по сей день.

Материал подготовлен на основе открытых источников