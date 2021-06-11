Какой сегодня церковный праздник: 11 июня 2021

По православному церковному календарю 11 июня 2021 отмечают день памяти преподобномученицы Феодосии и блаженного Иоанна

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Преподобномученица

По церковному календарю 11 июня поминают преподобномученицу Феодосию, жившую в VIII веке в Константинополе.

Родители будущей святой рано умерли. Девочка воспитывалась в монастыре, а когда подросла, раздала родительское наследство бедным и приняла монашеский постриг.

Для обители на часть средств Феодосия заказала красивейшие иконы Спасителя, Божьей Матери и мученицы Анастасии.

В Византии в это время правил император Лев Исавр (717-741) иконоборец, издавший указ уничтожать повсеместно святые иконы, так как считал, что они от идолов ничем не отличаются.

В Константинополе в то время существовали ворота, они назывались Медными, так как над ними более 400 лет находился медный образ Спасителя.

Когда иконоборцы собирались снять образ, православный народ, возглавляемый Феодосией и другими монахинями, бросился на защиту иконы и опрокинул лестницу вместе с воином, исполнявшим приказ.

Узнав о волнениях, император отдал приказ перебить всех монахинь, а Феодосию, как зачинщицу, бросить в темницу. Преподобномученицу жестоко избили в тюрьме, а потом для устрашения всех почитателей икон, повели по городу. Не выдержав мук, она скончалась.

Блаженный Иоанн

По церковному календарю 11 июня поминают блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.

Родился будущий чудотворец в благочестивой семье, в селе Пухово, расположенного недалеко от Устюга.

С юных лет мальчик строго постился, ничего не ел по средам и пятницам, а в остальные дни питался только хлебом и водой. Когда родители переехали в город Орлец, в 40 верстах от Устюга, мать, овдовев, приняла постриг. Мальчик, начав безмолвствовать, потом подвизался в юродстве.

Поселившись в хижине, построенной для него в Устюге, он ночи проводил в молитве. А днем, круглый год, ходил в рубище и босой по улицам города, перенося множество издевательств и оскорблений от местных жителей.

Умер Иоанн молодым в 1494 году, а дара чудотворений Христа ради юродивый удостоился еще при жизни.

Прославился святой покровительством при нашествии врагов и чудесными исцелениями от разных болезней.

Именины

По церковному календарю 11 июня именины отмечают Мария, Феодосия, Фаина, Андрей, Александр, Иван, Лука, Константин и Федот.

Материал подготовлен на основе открытых источников