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Празднование Дня России в регионах

Что означает День России 2021: история праздника

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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День России – государственный праздник, который в Российской Федерации ежегодно отмечают 12 июня – это одно из важных патриотических торжеств, ставшее символом национального единения и гражданского мира

Праздник свободы и гражданского мира выпадает в 2021 году на субботу, соответственно, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 12 по 14 июня.

Государственный праздник, который выпадает на календарный выходной – субботу или воскресенье, по законодательству России, переносится автоматически на ближайший понедельник или иную удобную дату. После празднования Дня России первым рабочим днем станет вторник, 15 июня.

История праздника

Основали праздник День России сравнительно недавно – его рождение связано с распадом СССР и формированием на его территории новых, независимых государств.

Датой праздника 12 июня выбрана неслучайно – именно в этот день 31 год назад Съезд народных депутатов – законодательный орган РСФСР – принял "Декларацию о суверенитете России".

Мужчина делает памятные снимки на Красной площади
© photo: Sputnik / Eugene Odinokov
Выходные в июне 2021: будут ли отдыхать на День России 12 июня

В России первые выборы президента прошли 12 июня в 1991-м – тогда на выборах победил Борис Ельцин.

Дату праздника официально учредили в 1994 году и назвали торжество День принятия Декларации о государственном суверенитете. День России – современное название празднику дал в 2002-м президент РФ Владимир Путин.

На протяжении многих лет День России жители страны воспринимался как просто дополнительный выходной. Но число россиян, отмечающих праздник, растет ежегодно, а торжественные мероприятия – фестивали, концерты, уличные гулянья – охватывают всю страну.

В День России по традиции в Кремле президент страны вручает государственные премии и награды, а на Красной площади в столице проводят праздничные мероприятия, которые завершаются вечером большим салютом.

Праздничные мероприятия 12 июня проходят по всей России – концерты и другие массовые развлекательные мероприятия устраивают на концертных площадках и в парках. Здания и улицы украшают государственными флагами. Из-за эпидемиологической ситуации в 2021 году массовые мероприятия проводиться не будут.

Как отметят в 2021-м?

День России в 2021-м отметят не совсем обычно. Несмотря на пандемию коронавируса, торжества 12 июня обязательно пройдут по всей стране, но большая часть из них, как и в прошлом году, переместится в виртуальное пространство.

Виды Москвы
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Виды Москвы

В Москве большинство площадок подготовили онлайн-программы для жителей столицы, посмотреть которые сможет любой желающий, не выходя при этом из дома.

Главный концерт по традиции пройдет на Красной площади. Праздник завершится салютом.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
День России, Россия

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