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Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

Какой сегодня церковный праздник: 12 июня 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
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По православному церковному календарю 12 июня 2021 отмечают день памяти cвятых Исаакия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему он упоминается в церковном календаре.

Защитник православия

По церковному календарю 12 июня поминают Исаакия Далматского, основателя Далматского монастыря и твердого защитника православия.

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Исаакий жил в IV веке. Он был отшельником в пустыне. Узнав, что император Валент покровительствует арианскому учению, сторонники которого считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу, и внедряет его в государстве, монах отправился в Константинополь, чтобы отговорить императора от ереси, разрушающей христианство.

Монах предсказал императору, собравшемуся в поход, что если он не откажется от ереси, то живым из этого похода не вернется. Валент приказал держать Исаакия под стражей до своего возвращения. Предсказание сбылось – император погиб, а монаха стали почитать как пророка.

Феодосий Великий, сменив на престоле Валента, принял Исаакия с почетом и изгнал ариан. Он убедил монаха основать под Константинополем монастырь. Впоследствии обитель стали называть Далматским монастырем, по имени ученика cвятого – Далмата. Скончался он в 383 году.

По церковному календарю защитника православия поминают также 4 апреля и 16 августа.

Именины

По церковному календарю 12 июня именины отмечают Василий, Гвидон, Иларион, Исаакий, Никанор и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (725)
Теги:
религия

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